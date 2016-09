Die Bar Raummeter in Schüttorf lädt ein

Bild 1 / 2 Raummeter – das steht für Holz. Und Holz, das ist es, was den Besuchern der neuen Bar Raummeter als Erstes auffällt. Fotos: M. Jansen

Die gut sortierte Bar lässt keinen Wunsch offen.

Am 10. September eröffnet die komplett modernisierte Bar des Hotel-Restaurants Nickisch in Schüttorf. In nur sechs Wochen ist dort eine völlig neue Atmosphäre entstanden. Sie bietet mehr Raum für Tradition und Moderne.