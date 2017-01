„La Luna“ ehrt in Münster das fahrende Volk

Bild 1 / 4 Eine wilde Truppe mit melancholischen Zwischentönen: Das Ensemble des neuen GOP-Stücks „La Luna“.

Kopflos erscheint diese Kraftakrobatik-Nummer nur auf den ersten Blick: Das Duo Manducas hält perfekt die Balance. Foto: Alexander Dacos

Ein Salto auf dem Drahtseil: Lucas Bergandi weiß, wie’s geht.

Jonglage mit Spazierstock und Keulen, dargeboten von Florent Lestage.

Von Guntram Dörr

Auch im Jahr 2017 will das Haus in Münster seine Spitzenposition unter den sieben GOP-Standorten in Deutschland verteidigen. Die ersten Vorstellungen von „La Luna“ waren im Varieté-Saal schon wieder sehr gut besucht.