10.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf der A 30

hlw Schüttorf. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Autobahn 30 in der Nähe der Anschlussstelle Schüttorf ist ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach Angabe der Autobahnpolizei wollte gegen 13.30 Uhr in der Baustelle in Fahrtrichtung Rheine ein Sattelzug die Fahrspur wechseln. Dabei hat dessen Fahrer offensichtlich einen BMW übersehen und drückte den Wagen in die provisorischen Absperrleitplanken. Dabei waren an dem Auto rund 6000 Euro, an dem Lastwagen 3000 Euro und an der Absperrung 1000 Euro Sachschaden entstanden. Es bildete sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Bad Bentheim.

Karte