114 Flüchtlinge erreichen griechische Insel Milos

dpa Athen. Ein Flüchtlingsboot mit 114 Menschen an Bord ist in der Nacht nordwestlich der griechischen Insel Antimilos entdeckt worden. Wie Fernsehsender berichteten, wurde das Boot von einem anderen Schiff in Begleitung der Küstenwache zur nahegelegenen Insel Milos geschleppt. Erst gestern war ein Boot mit 131 Menschen an Bord südwestlich der Halbinsel Peloponnes aufgetaucht. Die Flüchtlinge hatten per Notruf auf sich aufmerksam gemacht. Auf den Inseln der Ostägäis kommen seit Inkrafttreten des europäisch-türkischen Flüchtlingspaktes nur noch wenige Flüchtlinge und Migranten an.