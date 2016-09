1:2 – Anschlusstreffer kommt für Vorwärts zu spät

Nordhorn. Als Hendrik Diekmann seine ganze Freude mit einem lauten „Geil, Männer“ zum Ausdruck brachte, während er zu seinen Emder Teamkollegen in die Kabine trat, hatte sich Vorwärts-Coach Henning Schmidt längst mit seinen Assistenten in sein Trainerkabuff verkrümelt. Der Nordhorner Fußball-Landesligist hatte das Heimspiel gegen den BSV Kickers gerade mit 1:2 (0:2) verloren; es war die zweite Niederlage in Folge, es war auch die bereits zweite Niederlage am Immenweg in dieser Saison. „Wir müssen endlich die Zahl der Fehler reduzieren“, sagte der sichtlich geknickte Trainer.

Kickers-Kapitän Diekmann und Co. machten am Immenweg ein rundum gelungenes Wochenende perfekt: Am Freitag trafen die Emder in einem Freundschaftsspiel auf den Bundesligisten Werder Bremen und machten beim 1:8 ihre Sache ordentlich, am Sonntag gab’s drei Punkte in der Landesliga – und die Revanche für das verlorene Bezirkspokal-Finale im Mai. Doch die Nordhorner hätten das Duell vor knapp 150 Zuschauern nicht verlieren müssen: Nach ausgeglichener Anfangsphase war Vorwärts die bessere Mannschaft, kassierte aber zwei dumme Gegentreffer zu ärgerlichen Zeitpunkten.

Vorwärts unterlaufen zu viele Fehler im Spielaufbau

Als nämlich die Nordhorner nach gut 15 Minuten gerade die Spielkontrolle übernommen hatten, schnappte sich Emdens Tido Steffens nach einem Missverständnis zwischen Florian Müller und Konstantin Nurekenow den Ball und legte für Holger Wulff auf, der das 1:0 erzielte. Und den zweiten Treffer legten die Kickers kurz vor der Pause nach – als Nordhorn auf den Ausgleich drängte. Den schönen Konter schloss Atilay Batbay ab.

Was sich die Nordhorner vorwerfen lassen mussten: Im Spielaufbau unterliefen ihnen erneut viele zum Teil ganz einfache Fehler im Pass- und Kombinationsspiel, sodass sie sich das Leben unnötig schwer machten. Und so schafften sie es nach der Pause lange Zeit nicht, Torgefahr auszustrahlen, obwohl Schmidt längst auf ein System mit zwei Stürmern umgestellt hatte. „Wir erhöhen den Druck erst in den letzten 15 Minuten“, ärgerte sich der Coach, „das Gegentor fiel leider zu spät.“ Nachdem die Emder zwei gute Konterchancen zum 3:0 fahrlässig ausgelassen hatten, traf der starke Joshua Sausmikat in der 87. Minute per Kopf. Dennis Nyhuis hatte zuvor aus der Ferne den Pfosten getroffen. Danach allerdings passierte nicht mehr viel.

Vorwärts Nordhorn: Prieto-Falk – ten Hagen, Milosevic, Müller, Nurekenow – Staelberg (60. Thiele), Sausmikat – Daalmann, Hood (69. Veltmaat) Schippers (75. Nyhuis) – Heils.

Tore: 0:1 Wulff (21.), 0:2 Atilay Batbay (43.), 1:2 Sausmikat (87.).