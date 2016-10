1:3 – FC 09 unterliegt CV Mitteldeutschland

Schüttorf. Gut gespielt und dennoch verloren: Volleyball-Zweitligist FC Schüttorf 09 unterlag CV Mitteldeutschland am späten Sonnabend im Heimspiel trotz einer über weite Strecken starken Vorstellung mit 1:3 (20:25, 22:25, 25:19, 21:25). „Der Gegner war etwas schneller, spielte etwas höher“, sagte 09-Trainer Stefan Jäger anerkennend, betonte aber auch: „Ich bin stolz auf mein Team, das gut gespielt hat, vor allem aber wieder auch gut gekämpft hat.“

Der Gegner aus dem sächsischen Spergau gilt nach seinem freiwilligen Rückzug aus der 1. Liga als einer der Top-Favoriten in der 2. Liga. Allerdings hielten die forsch aufspielenden Schüttorfer von Beginn an gut mit. Bis zum Schüttorfer 19:18 verlief die Partie ausgeglichen, ehe die Gäste mit drei Punkten in Folge auf 22:19 davonzogen und kurz danach den ersten Satz gewannen. In Durchgang zwei brachte Coach Jäger den jungen Thijs Nijeboer ins Spiel, der den Gegner am Tag seines 21. Geburtstags später mit seinen Angriffen noch oft in Schwierigkeiten bringen sollte. Allerdings holte sich der CV Mitteldeutschland zunächst souverän auch den zweiten Satz, weil die groß gewachsenen Angreifer von ihrer Durchschlagskraft profitierten.

Im dritten Satz aber hatte der FC 09 plötzlich die totale Kontrolle auf dem Feld – und das lag auch an Nijeboer, dessen Aufschlagserie zu einer 10:5-Führung führte, die die Schüttorfer über 12:6 und 15:8 bis auf 17:9 ausbauten. Der Durchgang war so gut wie entschieden, Schüttorf wieder im Spiel. „Mitteldeutschland hatte die Partie nach den zwei gewonnenen Sätzen abgehakt“, erkannte Jäger. Der jetzt furios aufspielende FC 09 hielt den Druck weiter hoch und gewann Satz drei sicher.

Spätestens, als die Schüttorfer im vierten Abschnitt mit 3:1 vorne lagen, wurde eine Überraschung vor gut 300 Zuschauern in der Vechtehalle immer realistischer. Doch die Gäste fanden rechtzeitig in die Spur, spielten wieder konzentrierter und stellten sich auch besser auf die Außenangriffe des Niederländers Nijeboer ein. Sie drehten die Partie und sicherten sich den vierten Satz – auch wenn die 09-Volleyballer nie aufsteckten und noch zwei Mal ausglichen (8:8 und 14:14). „CV Mitteldeutschland ist eine starke Mannschaft und hat nicht unverdient gewonnen“, sagte Schüttorfs Manager Dietze Lammering. Aber auch der rumänische CV-Coach Mircea Dudas fand für den FC 09, bei dem Zuspieler Daniel Gorski zum „Wertvollsten Spieler“ ausgezeichnet wurde, lobende Worte: „Die Schüttorfer haben ein klasse Spiel gezeigt.“