13-Jähriger unter Schneehügel begraben

dpa Greenwich. Beim Spielen im Schnee ist im US-Bundesstaat New York ein 13-jähriger Junge verschüttet worden und später gestorben. Sein 12 Jahre alter Freund sei mit einer Unterkühlung davongekommen, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei. Demnach hatten die beiden Jungen auf einem Parkplatz in der Stadt Greenwich im Norden des Bundesstaates in einem Schneehügel eine Burg bauen wollen, als die Schneemassen über ihnen einstürzten. Als die Kinder nicht nach Hause zurückgekehrten, alarmierten ihre Familien die Polizei, die die Jungen dann fand. Der 13-Jährige starb noch am Abend.