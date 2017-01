14 Fälle von Sozialbetrug mit Scheinidentitäten

Nordhorn. Die Anzahl der Flüchtlinge, die die Behörden betrügen, um Sozialleistungen mehrfach zu kassieren, liegt im einstelligen Prozentbereich und in der Regel geht von den Betrügern keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus. Aber der Fall von Anis Amri, dem Terroristen, der in Berlin kaltblütig zwölf Menschen getötet hat, rückt den Umgang mit Scheinidentitäten erneut in den Mittelpunkt.

Im Zuge von Überprüfungen geriet auch ein 26-Jähriger aus dem Sudan in den Fokus, der sich in Cuxhaven, in Bramsche, in Harburg, Lüneburg, Hannover, Wolfsburg und auch in Wietmarschen hatte registrieren lassen, um finanzielle Hilfeleistungen zu kassieren. Der Sudanese ist zwar ein besonders krasser Fall, aber die SPD-Kreistagsfraktion hakte nach und bat den Landkreis um weitere Informationen.

Betrug mit bis zu elf falschen Identitäten

Das Ergebnis: Ende 2016 lebten in der Grafschaft 1450 Asylbewerber. Darunter sind bisher lediglich 14 Missbrauchsfälle bekannt geworden. Zwei Sudanesen hatten sich gleich elfmal unter verschiedenen Namen registrieren lassen, andere Personen zwei, drei- oder gar viermal. Die Personen stammen aus sechs unterschiedlichen Staaten: Kriegsflüchtlinge aus Syrien oder Afghanistan sind nicht dabei.

„Als das aufgefallen ist, sind natürlich alle Sozialleistungen sofort gestoppt worden, – manche hatten auch noch kein Geld bezogen,“ erklärte am Dienstag auf GN-Anfrage Landrat Friedrich Kethorn. Bereits am Montag sei beim Besuch von Innenminister Boris Pistorius auch über dieses Problem gesprochen worden.

Spätfolgen des Herbstes 2015

Zur Zeit werde „durchleuchtet, geprüft und Konsequenzen gezogen“. Die Ausländerbehörde im Landkreis und in den Kommunen hätten den Auftrag, genau hinzuschauen.

Die Ursache des Problems von Mehrfachregistrierungen sieht Kethorn als Spätfolge der vielen Flüchtlinge im Spätherbst 2015. Ohne jegliche Überprüfungen wurden sie aus humanitären Gründen ins Land gelassen. Die Registrierung sollte später erfolgen, doch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Berlin scheiterte an dieser Aufgabe. Bis heute sind noch nicht alle damals eingereisten Menschen registriert.

Nun werden Fingerabdrücke geprüft

„Wir haben in unserer Notunterkunft eine interne Registrierung vorgenommen“, erläutert Kethorn, „so gut es ging, in Zusammenarbeit mit der Polizei und ohne Fingerabdrücke.“ Heute ist der Landkreis schon weiter. Antragsteller werden nach einer Vereinbarung zur Polizei zur Überprüfung per Fingerabdruck geschickt. Doppelmeldungen sind so nicht mehr möglich.

„So weit ist man noch nicht überall“, meint Kethorn. Abhilfe könne nur erreicht werden, wenn das Ausländeramt und die kommunalen Sozialämter weiterhin eng zusammenarbeiteten und die Kooperation mit überregionalen Stellen, darunter dem BAMF, besser funktioniere. Dort hapert es noch immer.

Keine Gefährder in der Grafschaft

„Die Registrierung über Fingerabdrücke ist das beste, wenn nicht gar das einzige Mittel“, so Kethorn. Er legt aber Wert auf die Feststellung, dass bei 14 Sozialbetrügern unter rund 1400 Asylbewerbern, also einem Prozent, die Missbrauchsquote „wahrscheinlich nicht höher liegt als unter anderen Hilfeempfängern“.

So sieht das auch der SPD-Landtagsabgeordnete und Kreistagsfraktionsvorsitzende Gerd Will. Laut Erkenntnissen der Polizei gebe es in der Grafschaft Bentheim auch keine „Gefährder“. Die Vereinbarung, Asylbewerber per Fingerabdruck polizeilich überprüfen zu lassen, befürwortet auch Will. Man könne zwar niemanden zwingen, sich polizeilich checken zu lassen, „aber wer nicht hingeht, wird dann besonders durchleuchtet“, und manche Antragsteller verschwänden dann einfach.

Wichtig sei darüber hinaus, dass die Behörden jeden Bewerber persönlich anhören. Eine „Entscheidung per Aktenlage“ sei generell auszuschließen. Der Ausländerbehörde des Landkreises zollt Gerd Will Anerkennung: „Die machen eine gute Arbeit“, sagte Will am Rande des Treffens mit Minister Pistorius. Einzelne Sozialämter seien mit dieser schwierigen Aufgabe jedoch hin und wieder überfordert. Umso wichtiger sei eine gute Zusammenarbeit untereinander.

Der Sudanese mit seinen elf Scheinidentitäten war nur aufgeflogen, weil er einem aufmerksamen Landesbeamten aufgefallen war. Darüber hinaus gibt es auch „Treffer“, wenn die Behörden ihre Daten mit der Polizei abgleichen. Dann ist die Justiz am Zuge.

