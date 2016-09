14-Jährige in Emsbüren belästigt: Täter ermittelt

gn Emsbüren. Der Fall einer Belästigung eines 14-jährigen Mädchens in Emsbüren ist aufgeklärt. Den Beamten der örtlichen Polizeistation ist es am Freitagmorgen gelungen, den Täter zu ermitteln. „Nach Hinweisen aus der Bevölkerung haben die Polizisten einen 34-jährigen Rumänen mit dem Vorfall konfrontiert. Er räumte die Tat weitestgehend ein“, heißt es in einer Polizeimeldung.

Aus strafrechtlicher Sicht konnten laut Polizeibericht zunächst keine stichhaltigen Hinweise auf das Vorliegen eines sexuellen Motives erlangt werden. Die Ermittlungen wegen Nötigung dauern an.

„Das Opfer hatte den Mann im Rahmen einer Vorlage unterschiedlicher Fotos mit ähnlich aussehenden Männern, zu einhundert Prozent als Täter wiedererkannt. Nach einer ersten Befragung konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen“, so die Polizei.

Mädchen biss Mann in den Oberarm

Am Montagabend war das Mädchen durch einen älteren Mann festgehalten und belästigt worden. Sie war gegen 19.40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Heimweg. Auf der Hanwische Straße, zwischen der Grundschule und der Dunkernhalle, wurde sie dann von dem Mann gestoppt und am Arm festgehalten. „Er gab an, sie nur weiterfahren zu lassen, wenn sie ihm ihre Nummer gäbe. Das 14-jährige Mädchen biss dem Mann in den Oberarm, konnte sich losreißen und flüchtete nach Hause“, teilte die Polizei mit. Der Unbekannte war etwa 40-50 Jahre alt, 1,75 Meter groß und von dünner Statur. Auffällig war, dass der Mann an einer Seite im Oberkiefer keine Zähne mehr hatte. Er war bekleidet mit einem kurzärmligen Hemd und war auf einem dunklen Fahrrad mit geschwungenem Lenker unterwegs.