15-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Zum Auftakt des Architekturforums in Nordhorns Städtischer Galerie gibt es am Donnerstag, 22. September, einen Vortrag von Franz-Peter Boden, Bausenator und Erster Stellvertretender Bürgermeister der Hansestadt Lübeck. mehr...

Mit einem Kran haben Bauarbeiter am Mittwochmorgen die marode Holzbrücke am Püntendamm in Nordhorn gegen eine neue Stahlkonstruktion ausgetauscht. Das Bauwerk wird aber erst am kommenden Mittwoch freigeben. mehr...