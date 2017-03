15-Jähriger droht Schüler in Sögel umzubringen

Video Anrufer bedroht Schüler in Sögel Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Sögel: Ein 15-Jähriger hat am Donnerstagabend bei der Polizei angerufen und gedroht, die Schüler der Erich-Kästner-Schule umzubringen. Die Polizei konnte den Anrufer ermitteln. Er ist mittlerweile in psychiatrischer Behandlung.



gn Sögel. Ein 15-jähriger Rumäne hat am späten Donnerstagabend eine Bedrohung gegen die Erich-Kästner-Schule in Sögel ausgesprochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, rief der Jugendliche gegen 22.30 Uhr aus einer Telefonzelle bei der Polizei an und teilte mit, dass er die Schüler am nächsten Tag umbringen wolle. Die Polizei informierte die Schulleitung und führte gemeinsam mit der Schule Sicherheitsmaßnahmen durch. Der 15-Jährige konnte am Freitagnachmittag ermittelt werden. „Er räumt die Tat ein. Aufgrund von psychischen Problemen wurde er in eine Jugendeinrichtung in Aschendorf untergebracht“, heißt es in dem Bericht der Polizei.