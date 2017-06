Rund 50 Künstler aus Deutschland und den Niederlanden sollen an diesem Wochenende in Bad Bentheim einen Mix aus dem zeigen, was die Kunst zu bieten hat. Der Markt ist von Sonnabend bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

16. Kunstmarkt am Wochenende in Bad Bentheim

gn Bad Bentheim. Das Spektrum der Anbieter des Kunstmarktes am Wochenende ist groß: Es gibt Plastiken, Skulpturen, Malerei, Radierungen oder Schmuck. Kunst aus Glas, Stein, Holz oder Metall. Rund um die Burg Bad Bentheim soll der Markt „ein attraktives Ziel für Kunstfans vieler Stilrichtungen“ sein. So kündigen die Veranstalter den 16. Kunstmarkt an.

Rund 50 Künstler aus Deutschland und den Niederlanden sollen einen Mix aus dem zeigen, was die Kunst zu bieten hat: farbenfrohe Metallkunst von Jörg Ridderbusch aus Oldenburg, „Upcyling“ vom Designer „Rostlaube“ Pascal Kurze oder filigrane Schmuckarbeiten von Marion Brüning. Die Goldschmiedin aus der Burgstadt sägt und biegt auch vor Ort Schmuckstücke. Einige Meter weiter können Besucher den Gildehausern Hobbybildhauern von „Schlüters Kuhle“ über die Schulter schauen. Zu den Hinguckern gehören auch die Sandsteinstelen von Petra Röseler-Lansmann, oder die leicht abstrahierten Keramikfiguren von Gard Kleynen aus Haaksbergen (Niederlande). „Sie sind in ihrer Schlichtheit ergreifend und Ausdruck von künstlerischem Schaffen auf hohem Niveau“, heißt es in der Ankündigung.

Der Bad Bentheimer Kunstmarkt bleibe durch seine Vielfalt spannend. Neben in unterschiedlichsten Techniken erstellten Plastiken, Skulpturen und Malerei finden feine Textilkunst oder ausgefallener Schmuck hier ihren Platz. Für die kleinen Gäste gibt es verschiedene Mitmachaktionen, zur musikalischen Umrahmung wird an beiden Tagen dezente Jazzmusik gespielt.

Etabliert hat sich inzwischen auch der Publikumspreis: Die Besucher wählen aus einer Präsentation in der Katharinenkirche auf der Burg ihren künstlerischen Favoriten. Alle Aussteller können sich beteiligen – die ersten drei Preise werden prämiert. Der Markt ist von Sonnabend bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Informationengibt es bei der Touristinformation Bad Bentheim unter Telefon 05922 98330 oder unter www.badbentheim.de.