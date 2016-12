17 Urnen in Kleiderschrank und Einkaufstaschen entdeckt

dpa Barby. Auf einem Friedhof in Barby bei Magdeburg sind 17 Urnen in Einkaufstaschen und in einem Kleiderschrank entdeckt worden. Sie sollten eigentlich längst anonym unter der Erde sein. Für die Bestattungen sei eine Friedhofsmitarbeiterin zuständig gewesen, die auch allein gewusst habe, wo die Urnen beigesetzt wurden, sagte Bürgermeister Jens Strube. Die Frau bestreite jede Schuld. Die Urnen seien in der vergangenen Woche an einem ehemaligen Gewächshaus in Einkaufstaschen und in einem Kleiderschrank in einem Verwaltungsgebäude des Friedhofs gefunden worden.