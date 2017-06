1860 prüft nach Ismaik-Forderungen „alle Handlungsoptionen“

dpa München. 1860 München will trotz nicht erfüllbarer Forderungen von Investor Hasan Ismaik den Profifußball im Verein retten. Wie die „Löwen“ bekanntgaben, prüfen die Vereinsbosse „derzeit alle denkbaren Handlungsoptionen für den Bereich des Profifußballs und befinden sich dazu in engem Austausch mit den klubinternen Gremien und Verbänden“. Schon vor dem Abstieg habe Ismaik ein weiteres Engagement an eine Reihe von Forderungen geknüpft, die der Verein in der gewünschten Form nicht erfüllen könne, teilte 1860 mit.