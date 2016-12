19-Jähriger bei Einbruch in Nordhorn gestellt

gn Nordhorn. Ein 19-Jähriger wurde durch die Polizei am Sonntag gegen 8.10 Uhr in einem Haus am Hüsemanns Esch gestellt und vorläufig festgenommen, teilte die Polizei mit. Der alkoholisierte Mann hatte zuvor eine Scheibe eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen. Zeugen wurden durch den Lärm auf die Tat aufmerksam. Da es in der Nähe einen weiteren Einbruchversuch und einen Autoaufbruch gab, prüft die Polizei nun auch in diesen Fällen, ob der 19-Jährige als Täter in Betracht kommt.

Da der Mann einen festen Wohnsitz in Nordhorn hat und keine Fluchtgefahr begründet werden konnte, wurde er im Laufe des Vormittages wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich in mindestens einem Strafverfahren verantworten müssen.