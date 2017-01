dpaBerlin. Das Jahr 2016 war vorläufigen Zahlen zufolge eines der sichersten in der zivilen Luftfahrt. Zu diesem Fazit kommen das Hamburger Flugunfallbüro JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre) und das Aviation Safety Network (ASN) in den Niederlanden.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/2016-war-eines-der-sichersten-jahre-in-der-zivilen-luftfahrt-178399.html

Die Fluggesellschaften hätten im Jahr 2016 weltweit rund 3,7 Milliarden Passagiere befördert - fast zwölf Mal so viele wie im Jahr 1970, hieß es vom BDL. „Die statistische Wahrscheinlichkeit, bei einem Unglück mit einem Passagierflugzeug ums Leben zu kommen, lag im Durchschnitt der 1970er Jahre bei 1 zu 264 000, im vergangenen Jahr bei 1 zu 12 847 000.“ Das Fliegen sei also etwa 49 Mal sicherer geworden.

Nach den ASN-Daten gab es bei insgesamt rund 35 Millionen Passagier-, Fracht-, Forschungs- und Löschflügen weltweit 19 Unglücke mit Todesopfern. „Sicherheit hat für alle am Luftverkehr Beteiligten absolute Priorität“, erklärte Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), in einer Stellungnahme vom Sonntag. „Die Luftverkehrswirtschaft und die Hersteller tun in enger Kooperation mit Behörden und mit der Politik alles dafür, das bereits hohe Sicherheitsniveau im Luftverkehr stetig weiter zu erhöhen.“

dpa Berlin. Das Jahr 2016 war vorläufigen Zahlen zufolge eines der sichersten in der zivilen Luftfahrt. Zu diesem Fazit kommen das Hamburger Flugunfallbüro JACDEC (Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre) und das Aviation Safety Network (ASN) in den Niederlanden.

Vor allem der Absturz einer Maschine in Kolumbien mit einer Fußballmanschaft an Bord dürfte vielen Menschen in Erinnerung bleiben. Dennoch ziehen Unfallforscher zum Jahreswechsel das Fazit: Die Fliegerei wird weiter immer sicherer.

Mehr aus diesem Ressort

Terroranschlag auf Silvesterfeier in Istanbul Hunderte Menschen versammeln sich in einem Istanbuler Club, um nach einem von Terroranschlägen geprägten Jahr 2016 ins Neue Jahr zu feiern. 2017 ist noch keine zwei Stunden alt, da dringt mindestens ein Terrorist in den Club ein - und richtet ein Blutbad an. mehr...

Über 1100 Migranten stürmen Grenzzaun zu spanischer Exklave Mehr als 1100 Migranten haben in der Neujahrsnacht versucht, den Grenzzaun zur spanischen Exklave Ceuta in Marokko zu stürmen. mehr...

Sicherheit Alaaf: Köln feiert unter Polizeischutz Silvester In Köln ist zum Jahreswechsel gar nichts „same procedure as every year“. Sexuelle Übergriffe vor einem Jahr, Terrorangst - die Stadt wird an Silvester zur Sicherheitszone. Die berühmt-berüchtigte rheinische Feierlaune wird auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. mehr...

Schnee in den Bergen zum Wochenstart Die ersten Tage des Jahres 2017 werden vor allem im Süden Deutschlands winterlich kalt. Skifahrer jedenfalls können sich freuen: Endlich schneit es im höheren Bergland. mehr...