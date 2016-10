21 Mordanklagen wegen „Tragödie von Mariana“ in Brasilien

dpa Belo Horizonte. Im Zusammenhang mit einer der schlimmsten Umweltkatastrophen Brasiliens werden 21 Menschen wegen Mordes angeklagt. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Belo Horizonte mit. Bei der „Tragödie von Mariana“ war es am 5. November 2015 im Bundesstaat Minas Gerais in einem Eisenerzbergwerk zu einem Dammbruch in Rückhaltebecken gekommen. 19 Menschen starben. Eine riesige Welle mit Schlamm und schädlichen Stoffen ergoss sich in angrenzende Ortschaften und kontaminierte den Fluss Rio Doce auf rund 650 Kilometer Kilometern Länge, bis in den Atlantik floss die Brühe.