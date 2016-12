2:1 – SV Bad Bentheim siegt in Friesoythe

Friesoythe. Der SV Bad Bentheim ist in der Landesliga immer noch Drittletzter der Tabelle. Die Stimmung bei den Obergrafschaftern war am Sonntag allerdings alles andere als gedrückt, denn der Auswärtserfolg in Friesoythe sorgte für gute Laune beim SVB – und die Hoffnung, dass es im Abstiegskampf trotz des aktuellen Rückstandes von neun Zählern auf das rettende Ufer doch noch etwas im Jahr 2017 werden kann. „Wir haben in jedem Fall den Abstand auf Friesoythe verkürzt“, stellte Bad Bentheims Trainer Mario Fischer zufrieden fest. „Jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl in die Winterpause“, fügte er hinzu.

Dieses gute Gefühl haben die SVB-Verantwortlichen nun auch, weil ihr Team in Friesoythe eine starke Leistung bot. Zu Beginn hatte der SVB noch größere Schwierigkeiten mit Hansa. „Sie haben uns den Schneid in der Anfangsphase abgekauft“, gestand Fischer. Nico Gill zielte für die Hausherren aus acht Metern über das Tor (14.).

Im Lauf der ersten Hälfte fanden sich die Gäste aber besser in den Zweikämpfen zurecht und übernahmen das Kommando. Vor allem über Fabian Holthaus und die rechte Seite wurde der SVB gefährlich: Der Flügelspieler leitete zwei Großchancen für Simon Hennig (26.) und Jörg Husmann (43.) ein – und das 1:0. Mit einer Hereingabe fand er den mitgelaufenen Husmann und der schlenzte die Kugel nach seiner Ballannahme aus 18 Metern zum 1:0 ins Netz (32.).

Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Bad Bentheimer, die von ihren zahlreichen Möglichkeiten immerhin eine nutzten: Wieder bereitete Fabian Holthaus vor und Simon Hennig vollstreckte zum 2:0 (56.). Erst mit dem 1:2-Anschlusstreffer, den Kevin Landgraf für Friesoythe erzielte (78.), wurde das Duell wieder ausgeglichen. Hansa probierte in der Schlussphase alles, kam allerdings nur noch zu einem Lattenschuss (84.), während der SVB mehrere Konterchanen liegen ließ. „Das war hochverdient“, sagte SVB-Trainer Fischer abschließend zum letzten Sieg des Jahres.