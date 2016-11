22-Jähriger ertrinkt in Hoogstede

Ein junger Mann ist in der Nacht zu Sonntag in Hoogstede in einem Graben ertrunken.

gn Hoogstede. In der Nacht zu Sonntag kam es in Hoogstede am Bathorner Diek zu einem tragischen Unglücksfall. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei fuhr ein 22-Jähriger auf einem Fahrrad nach Hause. „Dabei überquerte er den Bathorner Diek und geriet unweit des Elternhauses in einen Feldweg. Dort stürzte der Radfahrer und stieß mit dem Kopf gegen ein Metallrohr und fiel in einen wasserführenden Graben, wo er zu Tode kam“, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Video Radfahrer stirbt bei Unfall in Neuringe Neuringe: Ein 22-Jähriger ist am Sonntagmorgen mit dem Kopf in einen Graben gefallen und ums Leben gekommen.



Der 22-Jährige war am Sonntagmorgen von den Eltern gefunden worden. Hinweise auf Fremdverschulden haben sich bei den polizeilichen Ermittlungen nicht ergeben.