22 Mitglieder des Kreistags verabschiedet

Als der neue Kreistag vor Kurzem seine Arbeit aufgenommen hat, bedeutete das für 22 ehemalige Mitglieder Abschied zu nehmen. Sie traten entweder nicht erneut zur Wahl an oder erhielten zu wenig Stimmen.

Nordhorn. Großer Bahnhof im Kloster Frenswegen: Landrat Friedrich Kethorn hat sich am Freitagabend bei den 22 scheidenden Mitgliedern des Kreistages bedankt. Jahrelang sind ausgeschiedene Abgeordnete nach der konstituierenden Sitzung verabschiedet worden, das ist aber kein angemessener Rahmen gewesen, deswegen hat der Kreis seit der Wahl 2011 einen eigenen Termin dafür geschaffen, stellte Kethorn zu Beginn seiner Laudatio klar.

Nach der Kommunalwahl gehören 22 bisherige Mitglieder dem neuen Kreistag nicht mehr an. Sie haben entweder nicht erneut kandidiert oder wurden nicht wieder gewählt. Darunter befinden sich Politiker, die dem Kreistag nur eine Periode angehört haben, und auch zwei, die 25 Jahre dabei waren.

Arbeit wird immer komplizierter

„Sie haben die repräsentative Demokratie vor Ort auf der untersten Ebene vertreten und gelebt“, sagte Kethorn. Außerdem hob er hervor, dass die Kreistagsmitglieder keine Berufspolitiker seien. Die für sie vorgesehene Aufwandsentschädigung sei keine Bezahlung, sondern würde nur den materiellen Aufwand decken. Kethorn machte deutlich, dass die Ehrenamtler viel leisten, denn das Amt sei mit viel Arbeit und Studium von Unterlagen verbunden. Beispielsweise müssten aktuell die Kreistagsmitglieder mehrere Hundert Seiten dicke Unterlagen innerhalb von einer Woche lesen und sich dazu eine Meinung bilden, berichtete der Landrat. Zu der eigentlichen Arbeit im Kreistag kämen auch noch die Fraktionssitzungen und Ausschüsse sowie die Vor- und Nachbereitung hinzu. Einer Statistik zufolge kämen so durchschnittlich neun Stunden pro Woche zusammen, die die Kreistagsmitglieder neben ihrem eigentlichen Beruf und der Familie aufwenden müssen. Häufig sei der zeitliche Aufwand aber deutlich höher. Arbeit, Familie und Ehrenamt unter einen Hut zu bekommen erfordere viel Organisationstalent und Unterstützung, sagte Kethorn.

Dazu komme, dass die Arbeit im Kreistag komplexer und komplizierter geworden sei. Und die Kritik von Außen habe – vielleicht auch durch die sozialen Netzwerke im Internet – zugenommen und sich im Ton verschärft. Die Ehrenamtler würden nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne der Bürger entscheiden – und dann doch dafür gescholten. Das habe teilweise absurde Züge angenommen. „Hassmails und -briefe verurteile ich aus Schärfste“, sagte Kethorn. Diese Entwicklung bereite ihm Sorge, denn so werden keine jungen Menschen motiviert, sich politisch zu engagieren. Dabei gehöre das Amt des Kommunalpolitikers bereits jetzt nicht zum begehrtesten Ehrenamt. Das habe sich bei der vergangenen Kommunalwahl unter anderem daran gezeigt, dass nicht alle Parteilisten mit Kandidaten gefüllt waren.

Erfolgreiche Arbeit

In den vergangenen 25 Jahren habe der Kreistag viel für die Grafschaft erreicht, machte Kethorn in seiner Laudatio deutlich. Den durch den Niedergang der Textilindustrie ausgelösten Strukturwandel habe der Kreis gut überstanden und sich zu einer aufstrebenden Region in Deutschland entwickelt. Bei Beschäftigung, Wirtschaftskraft, Arbeitslosigkeit und anderen wichtigen Faktoren sei die Grafschaft sehr gut aufgestellt. Daran haben auch viele der ausscheidenden Kreistagsmitglieder mitgewirkt.

„Danke! Sie haben die Kreistagspolitik bereichert mit ihren Meinungen, Ideen und Impulsen,“ sagte Friedrich Kethorn. Der Landrat dankte jedem einzelnen persönlich und überreichte jedem ausscheidenden Kreistagsmitglied eine Blume und eine Urkunde; außerdem gab es für alle ein gemeinsames Abendessen im festlichen Rahmen.

25-jährige Mitgliedschaft und ausscheidende Kreistagsmitglieder: Karl-Heinz Büld (1991 bis 2016), Liesel Günther (1991 bis 2016),

Ausscheidende Kreistagsmitglieder: Günter Alsmeier (1996 bis 2001 und 2011 bis 2016), Heidi Bartels (2011 bis 2016), Gesine Butke (2001 bis 2016), Johann Diekjakobs (2001 bis 2016), Dieter Eberhard (2011 bis 2016), Renate Fryling (2006 bis 2016), Wolff-Rüdiger Kopper (2009 bis 2016), Johannes Kramer (2007 bis 2016), Rudolf Kreft (2006 bis 2016), Dieter Kunert (1996 bis 2016), Andreas Langlet (2011 bis 2016), Sigrun Mittelstädt-Ernsting (2006 bis 2016), Hannegret Scholten (2011 bis 2016), Mirko Schulz (2006 bis 2016), Anja Schupe (2009 bis 2016), Dieter Steinecke (1996 bis 2016), Dirk Störtländer (2006 bis 2016), Bernhard Többen (2011 bis 2016), Helga van Slooten (2006 bis 2016), Lambertus Wanink (2006 bis 2016).