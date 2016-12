22:22 – HSG Nordhorn-Lingen holt Punkt in Rimpar

In einem erneut dramatischen Handballspiel wehrte Torwart Fabian Kaleun in der vorletzten Sekunde einen Wurf der DJK Rimpar ab. Zuvor hatte der starke Patrick Miedema mit seinem siebten Tor den Ausgleich erzielt.

Würzburg. Die letzten beiden Auswärtsspiele hatten die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen jeweils ganz knapp mit einem Tor Unterschied gewonnen – und auch das Gastspiel am Sonntag bei der DJK Rimpar gipfelte in einer dramatischen Schlussphase. Am Ende hat es vor knapp 1600 Zuschauern in der Würzburger S.-Oliver-Arena zwar nicht zu einem weiteren Sieg gereicht, das 22:22 (13:11)-Unentschieden gegen den Tabellenvierten kann die HSG aber durchaus als Punktgewinn verbuchen. Zumal neben dem erkrankten Stammtorwart Björn Buhrmester kurzfristig auch noch Haupttorschütze Jens Wiese wegen eines fiebrigen Infekts ausfiel. „Die Punkteteilung ist gerecht“, war sich HSG-Trainer Heiner Bültmann mit seinem Rimparer Kollegen Matthias Obinger einig, er wusste aber auch: „Wir hatten Chancen, das Spiel zu gewinnen. Unsere Abwehr hat klasse gedeckt, und vorne haben wir diszipliniert gespielt.“

Immerhin: In einem über weite Strecken ausgeglichenen Duell mit mehrfach wechselnden Führungen konnten sich nur die HSG-Handballer auf mehr als zwei Tore absetzen. Kurz vor der Pause führten sie jeweils nach Toren des erneut starken Patrick Miedema mit 12:9 (27. Minute) bzw. 13:10 (29.), nachdem bis zur 20. Minute stets die Gastgeber vorne gelegen hatten. Und in der zweiten Halbzeit lag die Mannschaft erneut noch zwei Mal mit drei Toren Unterschied (17:14 und 18:15) vorne, ehe Rimpar die Partie mit vier Treffern in Folge bis zur 49. Minute wieder drehte. „Da kam der Faktor Brustmann ins Spiel“, sagte Heiner Bültmann. Der zuvor eher glücklose DJK-Torwart parierte in dieser Phase gleich zwei Siebenmeter und drei freie Nordhorner Würfe.

In der Schlussphase wechselt die Führung noch zwei Mal

Lasse Seidel, mit acht Treffern der erfolgreichste HSG-Werfer des Abends, eröffnete zehn Minuten vor dem Ende mit seinem Tor zum 19:19-Ausgleich die dramatische Schlussphase, in der die Führung sogar noch zwei Mal wechselte: Zunächst lag die HSG wieder mit 21:20 vorne, dann konterte Rimpar mit zwei Toren in Folge – und Nordhorn-Lingen lag knapp zwei Minuten vor Schluss mit 21:22 hinten. Die Spannung stieg: Zunächst scheiterte Nordhorns gewohnt umsichtiger Spielmacher Alex Terwolbeck mit einem Wurf an Brustmann, nach einem Stürmerfoul der Gastgeber war es dann aber Patrick Miedema, der mit seinem siebten Treffer zum 22:22 ausglich und mit diesem Tor seine Vorstellung in Würzburg krönte. Allerdings war’s das noch nicht ganz: Den Punkt für die HSG hielt schließlich Fabian Kaleun fest; der Buhrmester-Vertreter im Nordhorner Tor parierte in der vorletzten Sekunde einen letzten Wurf von Steffen Kaufmann. „Wie schon beim letzten Mal in Rimpar: Es war ein ganz spezielles Duell“, fasste Bültmann die 60 nervenaufreibenden Minuten zusammen.