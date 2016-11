2:3 – FC 09 lässt sich Spiel aus der Hand nehmen

Hürth. Das hatten sich die Volleyballer des FC Schüttorf 09 anders vorgestellt. Beim Aufsteiger TVA Hürth wollte das Zweitliga-Team von Trainer Stefan Jäger eigentlich wieder in die Erfolgsspur zurückkehren – und zwei Sätze lang sah es auch so aus, als ob dieser Plan aufgehen würde. Am Ende stand allerdings eine 2:3 (28:26, 26:24, 20:25, 20:25, 12:15)-Niederlage. „Das war bitter. So ein Spiel dürfen wir nicht mehr verlieren“, ärgerte sich Jäger.

Verantwortlich dafür war eine hohe Quote an Eigenfehlern, die sich ab dem dritten Satz ins Spiel einschlich. Vor allem im Aufschlag und bei der Annahme konnten die 09-Akteure nicht an die Leistung der ersten beiden Sätze anknüpfen. Die Durchgänge eins und zwei waren zwar jeweils in die Verlängerung gegangen, Jäger hatte dennoch immer ein gutes Gefühl: „Wir haben zwei Sätze lang gut gespielt. Diese Leistung aber nicht konstant abrufen können.“

Im ersten Satz waren die Gäste auch nicht nervös geworden, als sie zwischenzeitlich einen Rückstand hinterherlaufen mussten. Beim 24:23 hatten sie einen Satzball, den wehrten die Gastgeber aber ab und hatten ihrerseits beim 25:24 die Chance, den Satz zuzumachen. Die Schüttorfer hielten die Konzentration jedoch hoch und sicherten sich den ersten Spielabschnitt mit 28:26. Im zweiten Satz wurde die Dominanz des FC 09 zunächst deutlicher. Bei 18:11 hatten sich die Gäste einen komfortablen Vorsprung erspielt. Jäger nutzte jetzt die Möglichkeit, dem Großteil seines Kaders Spielanteile zu verschaffen. „Vielleicht waren das zu viele Wechsel auf einmal“, sinnierte der 09-Coach über die Tatsache, dass sein Team ein Stück weit den Rhythmus verlor. Zwar holten sich die Schüttorfer den Satz erneut in der Verlängerung, anschließend übernahmen aber die Gastgeber das Zepter – und gaben es bis zum verwandelten Matchball nicht mehr aus der Hand. Denn auch eine 3:1-Führung der Schüttorfer im Tiebreak reichte nicht für eine Wende.

Ein Sonderlob auf 09-Seite verdienten sich zwei Akteure aus dem Mittelblock, die ganz unterschiedliche Erfahrung haben. Routinier Thorsten Schoen überzeugte am Sonnabend mit starkem Blockspiel und wurde deshalb zum wertvollsten Spieler (MVP) des FC 09 gewählt. „Für Thorsten freut es mich besonders, er hat auf dem Feld viel Stimmung gemacht und stark geblockt“, sagte Jäger über den 44-Jährigen. Eine gute Leistung zeigte aber auch Alexander Sellmayer, für den die 2. Liga in diesem Jahr Neuland ist.