23-jähriger Autofahrer schwebt in Lebensgefahr

Der bei einem Unfall zwischen Lohne und Lingen verunglückte 23-Jährige schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Das hat die Polizei am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Der Lingener war am Montagabend gegen einen Baum geprallt.

Lohne. Auf der Nordhorner Straße (B 213) zwischen Lohne und Lingen haben sich am späten Montagabend dramatische Szenen abgespielt. Ein 23-jähriger Lingener fuhr dort gegen 22.45 Uhr mit einem Auto in Richtung Lingen. In Höhe des früheren Parkplatzes kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto streifte ein Hinweisschild und einen Baum und prallte danach frontal gegen einen zweiten Baum. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach neben der Straße liegen.

Der Autofahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Außerdem fing der Motorraum des Wagens nun Feuer, das Ersthelfer aber schnell löschen konnten. Die Feuerwehr Lohne, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Rettungskräften an den Unfallort geeilt war, befreite den Mann aus dem schwerbeschädigten Auto. Er wurde mit einem Rettungswagen zunächst ins Krankenhaus nach Lingen gebracht und noch in der Nacht in die Uni-Klinik nach Münster verlegt. „Der 23-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Das haben die behandelnden Ärzte mitgeteilt“, berichtete die Polizei am Dienstagnachmittag.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr Lohne, zwei Rettungswagen, eine Notärztin und Notfallseelsorger im Einsatz. Die Bundesstraße 213 wurde für die Rettungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt.

Video 23-Jähriger schwebt nach Unfall in Lebensgefahr Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Lohne: In der Nacht prallte ein Autofahrer zwischen Lohne und Lingen gegen zwei Bäume, die Feuerwehr musste den Verletzten befreien.