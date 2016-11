23:26 – Siegesserie der HSG gerissen

Handball-Zweitligist Nordhorn-Lingen hat nach zuletzt vier Siegen erstmals wieder verloren. Das Manko in einem engen und umkämpften Spiel gegen die TSG Friesenheim war die mangelnde Chancenverwertung in der Schlussphase.

Lingen. Es war ein Handballspiel auf Biegen und Brechen und nach 60 Zweitliga-Minuten waren zwei Serien gerissen: Während die HSG Nordhorn-Lingen mit dem 23:26 (9:12) gegen die TSG Friesenheim erstmals nach zuvor vier Siegen wieder verloren hat, bejubelten die Gäste am Sonntagabend vor 1955 Zuschauern in Lingen das Ende einer Negativstrecke von drei Niederlagen in Folge. In einem von zwei starken Abwehrreihen geprägten Duell waren die „Eulen“ am Ende einfach abgezockter. Während sie ihre Chancen clever nutzten und vor allem im sieben Mal erfolgreichen David Schmidt einen sicheren Vollstrecker hatten, ließ die HSG zu viele freie Bälle liegen. Dazu gehörte der Gegenstoß, mit dem Asbjörn Madsen bei 21:21 (52.) an Kevin Klier im Tor der Gäste scheiterte, ebenso wie der vergebene Siebenmeter von Lasse Seidel bei 22:23 (57.) gegen den nur für diesen Strafwurf eingewechselten Roko Peribonio.

Kein Faktor war das Fehlen des erkrankten HSG-Stammtorhüters Björn Buhrmester; er wurde vom 21-jährigen Fabian Kaleun bei seinem erst zweiten Zweitligaspiel von Beginn an hervorragend vertreten. „Fabian hat das klasse gemacht“, lobte Trainer Heiner Bültmann seinen Keeper, der auf elf Paraden kam. Erfolgreichste HSG-Werfer waren die Rückraumspieler Nicky Verjans und Jens Wiese mit jeweils sechs Toren.