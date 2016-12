24-Jähriger in Nordhorn ausgeraubt und verletzt

Ein Mann ist am Samstag in Nordhorn von bislang unbekannten Tätern geschlagen und bestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

gn Nordhorn. Am Samstagmorgen ist gegen 5.55 Uhr beim Zentralen Omnibusbahnhof in der Binsenstraße in Nordhorn ein Mann ausgeraubt worden. Der 24-Jährige saß laut Polizeibericht auf einer Bank und wurde von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, ob dieser sich sein Handy zum Telefonieren ausleihen könne. Der 24-Jährige gab ihm das Handy.

„Der Täter setzte sich zu dem 24-Jährigen auf die Bank und gab vor, zu telefonieren. In einem unaufmerksamen Moment schlug der Täter dem Opfer unvermittelt eine Faust ins Gesicht“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Plötzlich kamen sechs unbekannte Personen hinzu, die sich zuvor in einem Warteraum am Zentralen Omnibusbahnhof aufgehalten haben. Der 24-Jährige ging zu Boden und wurde von zwei Tätern aus der hinzugekommenen Personengruppe getreten. Anschließend verließen die Täter samt Handy den Ort in unbekannte Richtung. Das Opfer zog sich laut Polizei eine blutende Verletzung im Gesicht zu. Ein Rettungswagen war an der Einsatzstelle. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

In den vergangenen Wochen ist es immer wieder zu nächtlichen Übergriffen in der Grafschaft gekommen. Einen kleinen Überblick gibt es am Montag in den Grafschafter Nachrichten und auch hier im E-Paper.