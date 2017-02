24 Tonnen Altkleider für den guten Zweck gesammelt

mm Wietmarschen. Durch die Sammlung des vergangenen Jahres wurde ein Erlös von circa 4000 Euro zugunsten des Aktionskreises erzielt. Der Aktionskreis setzt sich ein für sozial-caritative Arbeiten im Nordosten Brasiliens.

Zu finden sind die mit dem Logo des Aktionskreises Pater Beda versehenen Altkleider-Container in Wietmarschen auf dem Parkplatz gegenüber der Kirche, auf dem Gelände des Bauhofes an der Füchtenfelder Straße, am Standort der Altglas-Container in Schwartenpohl und am Standort bei den Altglascontainern in Füchtenfeld. In Lohne stehen die Altkleidercontainer an der Kirche (Zufahrt von der Jahnstraße) und an der Kindertagesstätte St. Klara in der Bayernstraße.

Aktion hilft armen Kindern in Brasilien

Ein Beispiel, wie mit den Erlösen aus dem Verkauf von gebrauchter Kleidung und Schuhen konkret im Nordosten Brasiliens geholfen wird, stellt die Pfarreiengemeinschaft im aktuellen Pfarrbrief vor: Demetrius Demetrio von der „Gemeinschaft der Kleinen Propheten“ betreut Straßenkinder und lädt sie ein, in das Projekthaus, das er in der 4-Millionen-Stadt Recife gegründet hat, zu kommen. Dort finden sie Schutz, können sich waschen, können schlafen, essen und lernen. Vielen Kindern und Jugendlichen konnten er und seine Mitarbeiter schon durch dieses Angebot eine neue Perspektive für ihr Leben vermitteln.

Damit Demetrius Demetrio auch weiterhin Straßenkinder betreuen und einladen kann, bittet die Pfarreiengemeinschaft Wietmarschen-Lohne um weitere Unterstützung der Sammlungen des Aktionskreises. Wer nähere Informationen zu der Altkleidersammlung oder zu den verschiedenen Projekten des Aktionskreises Pater Beda haben möchte, kann sich mit Diakon Johannes Telkmann, Telefon: 05908 934048 oder 01628031866 in Verbindung setzen.