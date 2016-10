24:27 – DHB-Team gegen Spanien zu fehlerhaft

Die deutschen Handballerinnen unterlagen am Sonntag vor 1583 Zuschauern in Lingen mit 24:27 (11:14). Nationaltrainer Michael Biegler nahm den Rückschlag wenige Wochen vor der Europameisterschaft gelassen.

Lingen. Zwei Tage nach dem 32:18-Sieg in Hamburg hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen das zweite Test-Länderspiel gegen Spanien in Lingen mit 24:27 (11:14) verloren. 1583 Zuschauer in der Emsland-Arena bekamen ein unterhaltsames Spiel zu sehen, in dem der Mannschaft von Michael Biegler letztlich allerdings ein paar Fehler zu viel unterliefen. „In der zweiten Halbzeit waren wir in entscheidenden Situationen zu überhastet und haben falsche Entscheidungen getroffen“, analysierte der Nationaltrainer, der allerdings im drittletzten Test vor der Europameisterschaft in Schweden (4. bis 18. Dezember) mit dem Rückschlag gut leben konnte: „Ich bin gar nicht so unglücklich, dass bei uns nicht alles funktioniert hat.“

Ein Grund für die Niederlage war auch, dass sich die Spanierinnen von einer ganz anderen Seite präsentierten als am Freitag in der Inselparkhalle in Wilhelmsburg. „Wir haben uns verbessert und heute sehr gut gespielt“, sagte Jorge Duenas de Galarza, der Trainer des Vize-Europameisters, der vor allem mit einer gut zupackenden Defensive, einer starken Torhüterin Darly Zoqba de Paula sowie temporeichen und zielstrebigen Angriffsaktionen zufrieden sein konnte. „Der Sieg geht in Ordnung“, gratulierte Biegler seinem Trainer-Kollegen.

Den Deutschen fehlte es in der ersten Halbzeit in der Abwehr an der nötigen Aggressivität. So hatte es auch Torhüterin Dinah Eckerle schwer gegen die präzisen Würfe der Spanierinnen, die in der sechsfachen Torschützin Alexandrina Cabral Barbosa ihre erfolgreichste Werferin hatten. Da war es gut, dass Clara Woltering für zwei Siebenmeter von der Bank kam und bravourös parierte. So hielt sich der Rückstand zur Pause mit drei Toren in Grenzen, „nichts, was nicht zu reparieren gewesen wäre“, wie Biegler nach Spielschluss fand, zumal sich sein Team durchaus die Chancen erspielte, im Abschluss allerdings Präzision und Kaltschäuzigkeit vermissen ließ.

Der Wille, die Partie zu drehen, war den Deutschen nach der Pause deutlich anzumerken. Woltering stand nun zwischen den Pfosten und kam auf insgesamt elf Paraden, auch weil sie von der Leistungssteigerung ihrer Kolleginnen in der Abwehr profitierte. „Wir haben Zugriff auf das Spiel bekommen, um es zu drehen“, sagte Biegler, dessen Team sich auf 16:17 (39.) herantastete. Auch im Angriff lief es. „Wir haben mehr Druck gemacht und gute Lösungen gefunden“, sagte Spielmacherin Anna Loerper, die alle drei Siebenmeter für die DHB-Auswahl sicher verwandelte und mit insgesamt sechs Toren beste Werferin ihres Teams war.

Die Spanierinnen gerieten trotz einer 26:22-Führung (54.) noch ins Wanken, als die Deutschen auf 24:26 (56.) verkürzten. Doch mehr gab die Aufholjagd wegen sich häufender technischer Fehler nicht her. „Wir sind in eine alte Krankheit zurückgefallen und hatten wieder Phasen, wo wir zu viele Fehler machen“, sagte Biegler, der sich gemeinsam mit Sportdirektor Wolfgang Sommerfeld dem Projekt Heim-WM 2017 verschrieben hat. „Wir wollen eine Mannschaft aufbauen“, sagte Sommerfeld, „dafür brauchen wir Zeit und werden sie nutzen.“ Auch das Spiel in Lingen war da seiner Meinung nach ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Denn: „Aus Niederlagen lernt man am meisten.“