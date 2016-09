25. Sickings Jazzlounge begeistert Publikum

Zum 25. Mal gab es am Freitag die Jazzlounge in Bad Bentheim. Die Musiker präsentierten ungewöhnliche Klänge.

Bad Bentheim. Dass sich diese ambitionierte Jazzreihe seit dem Start 2009 so erfolgreich etabliert hat, verdient besondere Erwähnung. In sieben Jahren waren dabei vor allem auch Optimismus und Beharrungsvermögen notwendig, verdeutlichten sowohl Thomas Füser als Organisator der Reihe im Kulturforum als auch Gastgeber Altfrid M. Sicking. Kam in den ersten Konzerten manchmal nur ein gutes Dutzend Zuschauer, hat die Reihe mittlerweile ihr Stammpublikum gefunden. Die 80 Plätze im zum stimmungsvollen Jazzclub mit Tischen, Kerzen und Getränkeservice gewandelten Treff 10 sind mittlerweile fast immer besetzt, Zuhörer kommen nicht nur aus der Grafschaft, sondern auch aus dem Münsterland, Rheine, Osnabrück und den Niederlanden.

Der Erfolg hat nicht zuletzt mit dem Idealismus aller Beteiligten zu tun, letztlich damit, mit kleinem Budget große Musik zu machen. Seit der ersten Jazzlounge ist dieses Feuer der Jazzmusiker spürbar, sie kommen aus Freude am Spiel, aus Lust am musikalischen Dialog mit hochkarätigen Kollegen. Und hier lässt der Ochtruper Altfrid Sicking sein großes Netzwerk zum Zuge kommen: Profis ihres Faches aus ganz Nord- und Westdeutschland sowie aus den Niederlanden bringt er regelmäßig nach Bad Bentheim. Und das ist für diese Kleinstadt kulturell eine echte Bereicherung.

Am Freitag boten sich sogar für ja ohnehin experimentierfreudige Jazz-Hörer ungewohnte und vor allem laute Klänge. Altfrid Sicking ließ sein Vibraphon mit Gitarre, Schlagzeug und Hammond-Orgel in den Dialog treten. Und das hatte es in sich. Die Combo für diesen Abend bildeten Gitarrist Ansgar Specht aus Harsewinkel, Hammond-Organist John Hondorp aus Enschede und der Hamburger Jazz-Schlagzeuger Markus Strothmann.

Melodisch-Einschmeichelnd

Ansgar Specht zeigte drei Stunden lang die groovige, eigenwillige Variante einer Jazz-Gitarre. Die Soli, unter anderem beim „Road Song“ von Wes Montgomery, spielte er stets melodisch-einschmeichelnd und ließ sie mit der Hammond-Orgel verschmelzen. Diese ist auch im Jazz ein besonderes Instrument. Und vor allem erinnert sie einfach an den Mainstream-Pop der 70er Jahre, als gefühlt kaum eine Band ohne eine Hammond B3 auskam.

John Hondorp trumpfte auf und ließ es dröhnen, er drehte den Leslie, die rotierenden Lautsprecher, voll auf. Als Antwort auf das schwingende Vibraphon in Sickings Eigenkomposition „Song für Alf“ kommt diese Orgel dann jahrmarktgleich, fast rabaukenhaft ins Spiel, kann dann aber doch zart einen Klangteppich unterlegen, in dem der Orgelklang verwischt und verschwimmt. Das ist ein Mix, in sich mancher erst einhören musste. Aber auch das ist ja nicht untypisch für Jazz.

Wischend, tickend, pickend

Schlagzeuger Markus Strothmann aus Hamburg tritt stilistisch sehr vielseitig auf. Seine Drums machen auch gern Krawall, beherrschen aber auch die zarte Begleitung der anderen: Wischend, tickend, pickend liefert er dem Publikum immer wieder schöne kleine Überraschungen.

Manchen Klassiker aus dem Great American Songbook spielten die vier Musiker durchaus routiniert. Das Bestechende an dieser Reihe ist dennoch, jedes Mal aufs Neue zu sehen, wie viel Spaß es den Akteuren macht, sich aufeinander einzulassen. Ob „Days of Wine and Roses“ von Mancini oder „Cantaloupe Island“ von Hancock: Vier Individualisten verfremden Bekanntes, lassen aufhorchen und mixen auf diese Weise Nostalgie und Innovation.

Und wie immer war die Bühne stimmungsvoll illuminiert, die das engagierte Alternation-Team des Jugendhauses ebenso wie Technik und Bewirtung ehrenamtlich und höchst professionell verantwortete.

Ein Interview mit Altfrid Sicking lesen Sie in der gedruckten Ausgabe der GN oder hier im E-Paper.