26-jähriger Autofahrer in Samern verunglückt

Bei einem Verkehrsunfall in Samern hat sich am Montag ein 26-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Er prallte gegen ein weiteres Fahrzeug.

gn Samern. Auf der Ohner Straße in Samern ist es am Montagmorgen gegen 7.25 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 26-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Nach den ersten Feststellungen der Polizei fuhr der Mann mit einem VW Golf auf der Landesstraße 58 in Richtung Ohner Straße. Er bog dann laut Polizeibericht nach rechts auf die Kreisstraße 8 in Richtung Schüttorf ab und „missachtete dabei die Vorfahrt eines 33-jährigen Fahrers eines Renault Clio“. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 26-Jährige schwer. Der 33-jährige Renaultfahrer und seine beiden dreijährigen Kinder im Auto blieben unverletzt.