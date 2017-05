Die lange Zeit abstiegsbedrohten Westfalen haben mit ihrem vierten Sieg in Folge den Klassenverbleib in der 2. Handball-Bundesliga so gut wie geschafft. Die HSG Nordhorn-Lingen spielte insgesamt zu fehlerhaft.

Nordhorn. Der größte Jubel bei den gut 2000 HSG-Fans brandete auf, als das Derby bereits beendet war – und wurde ausgelöst von einem, der gar nicht mitgespielt hat: Als Toon Leenders wenige Minuten nach der 27:31 (13:14)-Niederlage gegen den ASV Hamm-Westfalen in kurzer Jeans, luftigem T-Shirt und Flip-Flops das Spielfeld betrat, feierte das Publikum im Nordhorner Euregium seinen Rückkehrer mit großem Applaus und „Toon Leenders“-Rufen. Der 30-Jährige, den die HSG Nordhorn-Lingen als neuen Kreisläufer vorstellte, hatte die Partie in der Halle verfolgt und wusste: „Es hat ein bisschen was gefehlt heute.“ Sein früherer und künftiger HSG-Trainer Heiner Bültmann wusste auch, was. „Ein zweiter Kreisläufer“, schmunzelte er mit Blick auf Leenders.

Video HSG Nordhorn-Lingen vs. ASV Hamm-Westfalen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. 2. Handball Bundesliga

Auch am Sonntag gegen die abstiegsbedrohten Westfalen fehlten der HSG wichtige Stützen des Teams: Kreisläufer Asbjörn Madsen, die Abwehrspezialisten Frank Schumann und Matthias Poll sowie Rückraumspieler Lutz Heiny. „Gegen Rimpar und in Neuhausen hat meine Mannschaft noch einmal eine unglaubliche Energieleistung gezeigt, heute aber fehlte einfach die Frische“, sagte der Coach. Zu arg ins Gericht gehen wollte er mit seinen Spielern aber nicht: „Sie haben es versucht, unser Spiel war aber zu fehlerhaft.“

Während die erste Halbzeit vor allem dank der Tore von Nicky Verjans, Lasse Seidel (je 4) und Patrick Miedema (3) noch weitgehend ausgeglichen verlief, zog der ASV Hamm direkt nach Wiederbeginn von 14:13 auf 17:13 (35. Minute) davon. Diesen Rückstand holte die HSG bis zum Schluss nicht mehr auf – auch, weil bei den heißen Temperaturen in der Halle einiges nicht so gut lief wie zuletzt. Beispiele? Der gute Torwart Björn Buhrmester zielte nach Ballgewinn nicht das leere Tor des Gegners an, sondern warf zu dem nicht optimal postierten Seidel (42.), ein aussichtsreicher Wurf von Jürgen Rooba wurde wegen eines vermeintlichen Fouls des Esten abgepfiffen (44.), und in der 47. Minute knallte der starke Miedema den Ball nur an den Pfosten. Im Gegenzug gelang dem ASV der erste Fünf-Tore-Vorsprung (23:18).

Immerhin: Die HSG-Handballer wehrten sich gegen die Niederlage und kämpften sich immer wieder heran. „Wir hatten unsere Chancen“, sagte auch Bültmann und dachte dabei vor allem an die Szene nach dem 26:28 von Luca de Boer in der 57. Minute: Beim nächsten Angriff der Hammer entschieden die Schiedsrichter bei einer Abwehraktion von Stephan Wilmsen zum Unmut der Nordhorner auf Siebenmeter, den der ASV verwandelte. „Wenn Stephan hier ein Stürmerfoul kriegt, geht die Partie vielleicht anders aus“, mutmaßte der HSG-Coach.

So aber feierten die Gäste nicht nur einen verdienten Sieg, sondern zusammen mit ihrem lautstarken Anhang praktisch auch den Klassenerhalt. Auf Grund der viel besseren Tordifferenz gegenüber Leutershausen können die Hammer kaum noch auf den 17. Platz abfallen.