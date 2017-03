Selten waren die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen beim EHV Aue so nah dran an einem Sieg, aber in ihrer eigentlich stärksten Phase kurz nach der Pause gingen sie unglücklich in Rückstand.

Aue. Nach zwei Heimsiegen in Folge haben die Zweitliga-Handballer der HSG Nordhorn-Lingen wieder verloren: Beim EHV Aue setzte es am späten Sonnabendnachmittag eine 27:31 (13:16)-Niederlage. „So nah wie heute waren wir in Aue noch nie dran an einem Sieg“, sagte Trainer Heiner Bültmann und dachte dabei vor allem an viele vergebene Chancen in der zweiten Halbzeit. Entsprechend enttäuscht waren seine Handballer nach der Partie.

Vor 1450 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an ein spannendes Spiel, in dem die HSG zunächst auch von der Abschlussschwäche der Auer bei Strafwürfen profitierte. Sowohl Sigtryggur Runarsson als auch Marc Pechstein vergaben beim Stand von 2:2 einen Siebenmeter. Nach einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der die HSG-Handballer beim 5:4 in der 11. Minute einmal vorne lagen, zogen die Gastgeber in der Schlussviertelstunde entscheidend davon. „Das ist eigentlich paradox, denn in unserer stärksten Phase haben wir das Spiel verloren“, ärgerte sich Bültmann.

HSG kämpfte sich auf 22:22: heran, vergab dann aber gute Chancen

Bis zur Pause zogen die Gastgeber zwar auf bis zu drei Tore davon, und kurz nach dem Seitenwechsel wuchs der Rückstand der HSG sogar auf vier Tore an (16:20 und 17:21). Mit vier Toren in Folge glich die nun stark aufspielende HSG Nordhorn-Lingen aber wieder aus. Beim Stand von 22:22 in der 44. Minute verwarf allerdings Lasse Seidel nach zuvor vier erfolgreichen Versuchen einen Siebenmeter – und verpasste damit die erneute Führung. Bitter: Direkt danach vergab die HSG nach einem Ballgewinn in der Abwehr einen Tempogegenstoß. „Wir hatten die Chance, nach einem Vier-Tore-Rückstand mit zwei Toren in Führung zu geben“, sagte Bültmann. Es kam anders: Aue zog auf 26:22 davon, auch weil Pavel Mickal in dieser Phase von der Sieben-Meter-Linie scheiterte. Die Partie war damit gelaufen; das Zwei-Städte-Team blieb zwar immer dran, kam für einen Sieg aber nicht mehr in Frage. Zum Matchwinner avancierte Aues starker Torwart Robert Wetzel. „Wir haben in der Schlussphase noch sechs freie Würfe vergeben“, sagte der HSG-Trainer.

HSG-Abwehrchef Frank Schumann stand nach sechswöchiger Pause erstmals wieder für 25 Minuten auf dem Feld. Ansonsten verteidigte das Team mit einer 5:1-Abwehr mit dem vorgezogen spielenden Pavel Mickal. Was schon in den letzten Punktspielen fehlte, war eine Alternative für den Rückraum, in dem Alex Terwolbeck (3 Tore), Jens Wiese (4) und Patrick Miedema (5) erneut die komplette Last tragen mussten. Bester Werfer für die HSG war der starke Kreisläufer Luca de Boer mit sechs Toren, fünf Mal traf neben Miedema auch Linksaußen Lasse Seidel. Für die Gastgeber, die den dritten Sieg in Folge feierten, waren Arni Sigtryggsson (8 Tore) und Marc Pechstein (11/6) am Erfolgreichsten.