29-jähriger Rumäne gibt Teilnahme an Raubzügen zu

Eine Diebstahlserie aus dem Jahr 2013 beschäftigte erneut das Gericht in Nordhorn. Angeklagt war ein 29 Jahre alter Rumäne, der im Frühjahr festgenommen worden war und seit April in Untersuchungshaft sitzt.

bt Nordhorn. Nachdem es im Jahre 2013 in der Grafschaft Bentheim und dem Emsland immer wieder zu Einbruchsdiebstählen kam, konnte die Polizei eine Gruppe von Rumänen als Täter ermitteln. Einer von ihnen wurde in Frankreich und ein anderer in England festgenommen und der deutschen Justiz überstellt. Ausschlaggebend für diesen Fahndungserfolg war die Tatsache, dass sich einer der Täter während eines Einbruchs in Nordhorn verletzte. In einem am Tatort entdeckten Handschuh fanden die Ermittler eine Blutspur, über die man den Tätern auf die Spur kam.

Das Mitglied der Tätergruppe, das die Blutspur hinterlassen hatte, konnte in Großbritannien ermittelt und festgenommen werden, wurde am 14. April 2016 hierher überstellt und befindet sich seit dieser Zeit in Untersuchungshaft.

Die Taten

Vor dem Schöffengericht beim Amtsgericht Nordhorn hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück den Mann inzwischen angeklagt, an insgesamt vier Einbrüchen in Nordhorn beteiligt gewesen zu sein. Hierbei handelte es sich um zwei fast identische Taten im Juni und August 2013.

Der erste Einbruch fand in der Halle eines Straßenbauunternehmers in Nordhorn statt. Dort wurde ein „Bulli“ älterer Bauart entwendet, der für den Abtransport des ein paar Straßen weiter erbeuteten Diebesgutes (Schrott im Wert von 9000 Euro) benutzt wurde. Der ein paar Wochen später in der Nähe erbeutete Schrott hatte einen Wert von etwa 10.500 Euro. Diese Beute wurde mit einem vom Gelände eines nahe gelegenen Autohändlers gestohlenen Wagen abtransportiert.

Prozessbeginn

Der Prozess: Gleich zu Beginn der Hauptverhandlung stellte der Verteidiger des 29 Jahre alten Rumänen in einem von ihm angeregten Rechtsgespräch ein Geständnis seines Mandanten in Aussicht, wenn es vorab zu einer Verständigung gemäß § 257c StPO über die zu erwartende Strafe kommen würde. Oberstaatsanwalt Feiler erklärte zu diesem Antrag, dass er voraussichtlich für die Verurteilung zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren plädieren und ein umfassendes Geständnis mit einer Strafaussetzung zur Bewährung honorieren werde.

Verhandlungen

Nachdem der Verteidiger zu verstehen gab, dass er sich mit diesem Vorschlag anfreunden könne, erklärte die Vorsitzende Richterin nach kurzer Beratung, dass bei einem umfassenden Geständnis das Gericht in seiner Entscheidung den Antrag der Staatsanwaltschaft nicht übersteigen werde.

Geständnis

Der Angeklagte gestand seine Beteiligung an den vier Diebstählen. Nach seiner Einlassung war er in einem Internet-Cafe im Ruhrgebiet von einem „Gabi“ angesprochen worden. Da er mit seiner damaligen Tätigkeit als „Abwracker“ bei einem türkischen Autohändler unzufrieden gewesen sei, habe er das Angebot, bei Diebestouren als Fahrer mitzuwirken, angenommen. Während des zweiten Schrottdiebstahls verletzte er sich und so blieb es dann bei den in der Anklage aufgelisteten Taten. Für die erste Fahrt hatte er 100 und für die zweite 150 Euro bekommen. Aus familiären Gründen hatte der Angeklagte sich später nach Rumänien abgesetzt und seit 2015 in Großbritannien (Coverntry) als Logistiker gearbeitet.

Das Geständnis des Angeklagten machte die Vernehmung der zu diesem Termin geladenen Zeugen überflüssig, zumal der zweite Schrottdiebstahl von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde. Diese Aufnahme wurde in die Beweisaufnahme mit eingeführt.

Plädoyer zur Bewährungsstrafe

Oberstaatsanwalt Feiler blieb in seinem Plädoyer bei seiner rechtlichen Würdigung der Taten und beantragte die Verhängung einer Gesamtstrafe von zwei Jahren. Wie den Strafregisterauszügen aus Deutschland, Polen und Großbritannien zu entnehmen war, ist der Angeklagte mit diesen Taten erstmalig straffällig geworden. Aus dem Grunde und im Zusammenhang mit der Tatsache, dass er sich seit neun Monaten in Abschiebe- und Untersuchungshaft befindet, sollte die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden.

Den inhaltlichen Ausführungen der Staatsanwaltschaft schloss sich der Verteidiger an, beantragte aber, die Freiheitsstrafe auf ein Jahr und neun Monate zu begrenzen. Das Urteil des Schöffengerichts lautete schließlich auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Der bestehende Haftbefehl wurde aufgehoben. Trotzdem musste der Verurteilte die Rückreise in die JVA antreten, weil er sich in Schweinfurt für eine andere Straftat zu verantworten hat und das Gericht dort ebenfalls einen Haftbefehl erlassen hat.