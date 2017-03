gn Schüttorf. Die Handballerinnen des FC Schüttorf 09 haben in der Oberliga für einen Paukenschlag gesorgt. Das Team von Trainer Heiner Lötgering gewann am Sonnabend gegen den VfL Stade mit 29:28 (14:14) und brachte dem bislang ungeschlagenen Spitzenreiter im 20. Saisonspiel den ersten Punktverlust überhaupt bei. „Das war eine unglaubliche Leistung. Das leidenschaftlichere Team hat gewonnen“, freute sich Heiner Lötgering.

Während Stade der erwartet starke Gegner war und sogar mit ehemaligen Nationalspielerinnen antrat, plagten den FC 09 große Personalsorgen: Sina Ederle war gesundheitlich angeschlagen, Carina Hopp beruflich verhindert, Mareike Heinen im Urlaub und Annika Züter sowie Lea Brinkmann fehlten verletzt. Also trat Schüttorf nur mit neun Feldspielerinnen an. Hinzu kam, dass Julia Schwietering in der 45. Minute mit einer Ellbogen-Verletzung ausschied. Doch der FC 09 war nicht zu bremsen.

Die Abwehr ließ den zwei Außenangreiferinnen und der Kreisläuferin von Stade keine Chance. Im Angriff agierte der FC 09 flexibel und erzielte schön herausgespielte Tore. Herausragend war auch die zweite Reihe des FC 09. Beste Torschützin war Lena Lötgering mit zwölf Treffern. Sie verwandelte auch alle vier Siebenmeter. Auf die Torhüterinnen des FC 09 war ebenso Verlass: Annika Diekmann glänzte bis zur 40. Minute mit vielen Paraden. Danach wechselte Alexsandra Zender für einen Siebenmeter zwischen die Pfosten, hielt diesen, blieb dann im Tor – und stand ihrer Kollegin in nichts nach. „Das war das Beste, was unsere Mannschaft in den vergangenen Jahren gezeigt hat“, geriet Heiner Lötgering regelrecht ins Schwärmen.

Das Spiel stand lange Zeit auf Messers Schneide. Mal führte Schüttorf, mal Stade. Der Siegtreffer zum 29:28 gelang Lena Lötering in der 59. Minute – darauf konnte der VfL nicht mehr antworten.