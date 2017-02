Nordhorn. Drei Tage nach dem Sieg beim Spitzenreiter TuS N-Lübbecke widerstand die HSG Nordhorn-Lingen auch dem Tabellenzweiten der 2. Handball-Bundesliga. Das 29:29 (16:13)-Unentschieden gegen den TV Hüttenberg entsprach genau den Kräfteverhältnissen. In einem Spiel, das handballerisch viel zu bieten hatte und zudem bis zur letzten Sekunde spannend blieb, war Patrick Miedema der herausragende Akteur der Gastgeber. Der niederländische Nationalspieler erzielte zehn Tore und musste aufgrund der vielen Ausfälle in Abwehr und Angriff Schwerstarbeit leisten. Das brachte ihm nicht nur lobende Worte von Trainer Heiner Bültmann, sondern auch die Anerkennung von Hüttenbergs Coach Adalstein Eyjölfsson ein: „Patrick hat unheimlich viel Wirbel gemacht; wir haben ihn nie unter Kontrolle bekommen“, sagte der Isländer.

Doch auch er hatte einen herausragenden Torschützen in seinen Reihen: Dominik Mappes erzielte elf Treffer und war ein sicherer Siebenmeterschütze, der bei fünf Versuchen vom Strich auf eine Erfolgsquote von hundert Prozent kam. Dazu glänzte der Spielmacher im Zusammenspiel mit Kreisläufer Mario Fernandes, der sechs Treffer erzielte und zahlreiche Siebenmeter heraus holte. „Diese starke Achse hat uns am Leben gehalten“, sagte Eyjölfsson, der den vom Verletzungspech gebeutelten Nordhornern ein großes Lob für Kampfgeist und Moral aussprach.

Nach den Ausfällen von Nicky Verjans, Frank Schumann und Lutz Heiny wurde die Verletztenliste der HSG noch länger: Matthias Poll musste kurzfristig wegen einer Verletzung passen und stand gar nicht erst auf dem Spielbericht. Und dann schied nach 45 Minuten auch noch Alex Terwolbeck aus. Der Spielmacher landete nach einem Wurf auf dem Fuß eines Gegenspielers und knickte um. „Er ist auf dem Weg zur Untersuchung ins Krankenhaus“, berichtete Bültmann auf der Pressekonferenz, „wir hoffen, dass nichts gebrochen ist.“

Unter der Regie des reaktivierten Nils Meyer, der drei Tore erzielte, machte sich die HSG daran, in der Schlussphase einen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen (23:25/50.). Miedema glich zum 25:25 (53.); der sechs Mal erfolgreiche Jens Wiese netzte zum 26:26 (53.) und 27:27 (55.) ein. Durch Miedema und Yannick Fraatz gingen die Gastgeber sogar mit 28:27 (56.) und 29:28 (59.) erneut in Führung. Nachdem Tim Stephan für die Hessen zum 29:29 (59.) ausgeglichen hatte, bot sich beiden Teams in der Schlussphase noch die Chance zum Siegtreffer: Doch ausgerechnet die Torgaranten beider Teams patzten: Miedema scheiterte an Matthias Ritschel im TVH-Tor; und Mappes fabrizierte unter Zeitdruck einen Pass auf die Tribüne. Danach war Schluss. „Bitter, dass das letzte Ding nicht reingeht“, ärgerte sich Miedema, konnte sich dann aber doch mit dem Unentschieden anfreunden: „Es ist gerecht, weil beide den Punkt verdient hatten.“

HSG Nordhorn-Lingen: Kaleun (1/1 Parade, bei zwei 7m), Buhrmester (10 Paraden); Wilmsen, Mickal (4/3), Miedema (10), Meyer (3), Fraatz (3), Rooba (n.e.), Terwolbeck, de Boer, Wiese (6), Madsen, Seidel (3).

TV 05/07 Hüttenberg: Ritschel (3/1 Paraden, bis 22., ab 55.), Schomburg (5 Paraden, 22. bis 55.), Stefan (5), Sklenak (1), Wörner, Lambrecht (1), Wernig (1), Rompf (1), Zörb, Fernandes (6), Johannsson (1), Roth (1), Mappes (11/5), Hofmann (1).