3:0 gegen Hamburg: SCU schafft Befreiungsschlag

Emlichheim. Eigentlich läuft im dritten Satz alles wie am Schnürchen. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union Emlichheim führen bereits mit 13:8 gegen das Volleyball-Team aus Hamburg und haben den dringend benötigten Sieg schon vor Augen. Doch auf einmal berappelt sich der Gegner. Hamburg holt auf, plötzlich steht es 15:15 – und der bis dahin so bärenstark aufspielende SC Union wackelt mit einem Mal.

Sitzt das Spiel von Freitagabend noch in den Köpfen? Auch beim USC Münster II hatte Emlichheim schon mit 2:0 geführt und die Partie dann doch noch im Tiebreak abgeben müssen. In dieser einen brenzligen Situation am Sonntagnachmittag übernimmt Pia Timmer Verantwortung. Die U18-Nationalspielerin tritt an die Grundlinie und lässt einen wahren Donner über die Hamburgerinnen niedergehen. Gegen die platzierten, kräftigen Aufschläge der 15-Jährigen hat der Gegner keine Mittel. Der SC Union findet gerade rechtzeitig wieder in die Spur und holt zehn Punkte in Folge. Nun tanzen die Spielerinnen vor Freude durch die Vechtetalhalle. 3:0 gegen Hamburg – damit haben sie nicht gerechnet. Schließlich hatte es im Oktober im Hinspiel in Hamburg noch eine ebenso deutliche wie bittere 0:3-Niederlage gesetzt.

Große Erleichterung in Emlichheim

„Uns ist ein riesen, riesen Stein vom Herzen gefallen, wir sind alle total glücklich“, sagt Union-Trainer Michael Lehmann. Der 3:0 (25:21, 25:21, 25:15)-Sieg gegen VT Hamburg verschafft seiner Mannschaft etwas Luft im Kampf gegen den drohenden Abstieg aus der 2. Bundesliga. „Wir haben den Druck, der natürlich auf uns lastet, beiseitegeschoben und gesagt: Wir riskieren alles. Und das war supergut“, sagt Michael Lehmann. Sein Hamburger Trainerkollege Slava Schmidt räumt nach dem Spiel auch freimütig ein, dass der SC Union einen verdienten Sieg eingefahren habe: „Emlichheim war auf jeden Fall besser. Ich kann als kleine Ausrede nur anführen, dass bei uns unter der Woche sehr viele Spielerinnen krank waren. Wir können das sonst besser.“

Beim SC Union passt diesmal alles. Die Annahme ist stabil, der Aufschlag präzise. Zuspielerin Jolanta Kelner, die vor einigen Tagen noch gesundheitlich angeschlagen schien, führt exzellent Regie. Und auf die Angriffsschläge von Pia Timmer, Alicia Nelson und Lona Volkers, die anschließend zur wertvollsten Spielerin beim SC Union gekürt wird, ist Verlass. Ob das auch reicht, wenn am nächsten Sonntag (16 Uhr) der Tabellenzweite aus Leverkusen in der Emlichheimer Vechtetalhalle gastiert? Michael Lehmann: „Wir haben sehr gute Erinnerungen an Leverkusen. Das war in der Hinrunde einer unserer Sensationserfolge. Vielleicht klappt’s ja noch einmal.“