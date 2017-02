30. „Wortwahl Poetry-Slam“ in Bad Bentheim

Mehr aus diesem Ressort

Hauke Damaschke aus Nordhorn verbringt ein Jahr in China. Dieses Mal berichtet er in GN-Szene vom chinesischen Neujahrsfest. mehr...

„Alternation“ – die Macher von Stonerock und Rock am Pool – gehen in diesem Jahr andere, neue Wege. Am Samstag, 18. Februar, starten sie mit einem Live-Musikcafé im Treff 10 in das neue Veranstaltungsjahr. mehr...