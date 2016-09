3:1 – FC 09 gewinnt beim TuS Gildehaus

Gildehaus. Die Zeit der Saisonvorbereitung war noch nicht rum, als rund um die erste Fußball-Mannschaft des FC Schüttorf 09 längst eine neue Aufbruchstimmung auszumachen war. Mittlerweile spüren die beiden neuen Trainer des Fußball-Bezirksligisten, Rainer Sobiech und Michael Schmidt, noch mehr: erste Anzeichen einer Euphorie. „Es ist toll, dass sich 200 Schüttorfer auf den Weg hierher gemacht haben“, strahlte Coach Schmidt nach dem Gastspiel am Sonntag beim TuS Gildehaus, dämpfte nach dem verdienten 3:1-Erfolg im Obergrafschafter Derby aber die Erwartungen an die neu zusammengestellte Truppe: „Wir schauen nur auf uns und müssen hart arbeiten.“

Lohne und Schapen, zwei Konkurrenten im oberen Tabellendrittel, hatten am Freitag gepatzt; das war die gute Chance für Schüttorf und den bisher so souveränen Tabellenfünften Gildehaus, die Situation weiter zu verbessern. Das gelang in diesem gutklassigen Bezirksligaspiel nur dem FC 09 – und zwar in ziemlich eindrucksvoller Manier. „Wir haben heute gegen die stärkste Mannschaft der Liga verloren“, lobte TuS-Trainer Wolfgang Schmidt.

Dabei hatten die Gildehauser die erste Chance, als Luca Voget in der zweiten Minute nach einem schnellen Angriff über rechts aus 20 Metern den Pfosten traf. Überhaupt war der TuS einige Male gefährlich, wenn er nach Ballgewinn schnell umschaltete. Insgesamt aber dominierten die Schüttorfer die Partie und lagen bereits zur Pause 2:0 vorne. „Wir können mit unserer Leistung zufrieden sein“, sagte Sobiech.

Beim ersten Tor in der 29. Minute reichten nach einem missglückten Gildehauser Abschlag zwei schnelle Pässe in die Tiefe, um Kawa Acar freizuspielen. Im Strafraum schob er erst den Ball an Torwart Yannik Dauwe vorbei und prallte dann mit ihm zusammen. Der Keeper verletzte sich dabei am Knie, spielte aber zunächst weiter – und sah zehn Minuten später unglücklich aus, als er einen 25-m-Schuss von Philipp Lammers abklatschen ließ und Acar den Ball ins Tor stocherte. Kurz vor der Pause ging’s für Dauwe nicht mehr weiter, sein 20-jähriger Vertreter Jan Behrens stellte sich ins Tor und machte seine Sache gut. Den satten Distanzschuss von Sebastian Terdenge unter die Latte zum Schüttorfer 3:0 konnte er nicht parieren. Für den TuS, der keineswegs enttäuschte, erzielte Niklas Brandt den verdienten Ehrentreffer (88.).

Tore: 0:1, 0:2 Acar (29., 40.), 0:3 Terdenge (59.), 1:3 N. Brandt (88.).