3:1 – Spannung lässt der SCU nur kurze Zeit zu

Emlichheim. Den ersten Heimsieg der Saison eingefahren und eine Mannschaft vom Tabellenende auf Abstand gehalten – die Erleichterung war groß beim SC Union, nachdem die Emlichheimer Volleyballerinnen das Spiel am Sonntagnachmittag gegen den RC Sorpesee mit 3:1 (25:20, 25:15, 30:32, 25:14) gewonnen hatten. Wie wichtig die Gastgeberinnen dieses Spiel nahmen, lässt sich an zwei Personalien besonders gut ablesen. Als Ersatz für die verletzte Mittelblockerin Evann Slaughter holte Trainer Michael Lehmann Kira Gosink zurück, die mittlerweile in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga spielt. Und mit Dina Kwade als Libera kam eine zweite erfahrene Kraft, die nur sporadisch zur Verfügung steht, ebenfalls zu ihrem Saisondebüt in der 2. Bundesliga. Der bewusste Rückgriff auf die Routine zahlte sich aus; beide Spielerinnen erfüllten die in sie gesetzten Erwartungen und leisteten einen wichtigen Beitrag zum dritten Saisonsieg des SCU, der sich mit nun neun Punkten auf Platz acht verbesserte.

Wurden die Sätze eins, zwei und vier souverän gestaltet, gerieten die Emlichheimerinnen im dritten Abschnitt in eine kritische Phase. Das war zum einen der steigenden Eigenfehlerquote geschuldet, lag zum anderen aber auch an den vor allem kämpferisch überzeugenden Gästen, die sich; wie von Lehmann prognostiziert, keinesfalls wie ein siegloser Tabellenvorletzter präsentierten. Für Einsatz und Moral wurden sie im dritten Durchgang belohnt, als sie nach einem dramatischen Verlauf nach 36 Minuten mit 32:30 die Oberhand behielten. Erst mit dem neunten Satzball schafften die Sauerländerinnen den entscheidenden Punkt, um auf 1:2 nach Sätzen zu verkürzen. Das war schön spannend für die 400 Zuschauer in der Vechtetalhalle, unter denen sich auch etliche Fans der Volleyballerinnen aus dem Ruderclub Sorpesee lautstark bemerkbar machten. Den Trainern ging es aber ganz schön an die Nerven. „Wenn man 24:21 führt, kann man den Satz auch einfach mal zumachen“, fand Gästetrainer Julian Schallow. Und Lehmann hätte es bei acht abgewehrten Satzbällen und einem nicht genutzten Matchball bei 28:27 gerne gesehen, wenn sein Team den Satz noch gedreht hätte. „Wir haben bis zum Letzten gekämpft“, sagte er, „da muss ich meine Mannschaft loben.“

Die hakte den Rückschlag auch schnell ab und machte im vierten Durchgang kurzen Prozess mit den Gästen. Das war einer ausgeglichen guten Mannschaftsleistung geschuldet, aus der nicht nur Pia Timmer herausragte, die die MVP-Medaille in Gold erhielt. Zuspielerin Jolanta Kelner biss sich trotz einer schmerzhaften Nackenverletzung durch. Kapitänin Alicia Nelson ging gerade in kritischen Situationen entschlossen voran. Und Nachwuchstalent Lisanne Masselink spielte als gelernte Diagonalangreiferin einen guten Part als Mittelblockerin und rechtfertigte ihre Hereinnahme zu Beginn des zweiten Satzes mit zwei sehenswerten Aufschlagserien in den Durchgängen zwei und vier.