31. Vechtecup: Treff der ranghöchsten Fußballteams

Schüttorf. Vier Jahre ist es her, dass sich eine Fußballmannschaft aus der Grafschaft beim Vechtecup über den dicken Wanderpokal sowie die Siegprämie in Höhe von 600 Euro freuen konnte. Im Januar 2013 gewann der gastgebende FC Schüttorf 09 das bedeutendste Hallenturnier der Region, seitdem jubelten in der Vechtehalle der FC Eintracht Rheine, der SV Meppen und zuletzt der SuS Neuenkirchen. Die 31. Ausgabe des Vechtecups beginnt am Montag, 9. Januar, mit dem Qualifikationsturnier.

Das Team um die Turnierorganisatoren Werner Zaeck und Uwe Egbers hat es geschafft, die fünf ranghöchsten Mannschaften der Grafschaft und des Emslandes für eine Teilnahme zu begeistern. Die beiden Landesligisten Vorwärts Nordhorn und SV Bad Bentheim spielen in der Volksbank-Gruppe am Dienstag, 10. Januar (ab 18 Uhr) gegen den Oberligisten SC Spelle-Venhaus, den SV Union Lohne aus der Bezirksliga sowie den SV Mesum (Landesliga Westfalen) und einen Qualifikanten. Die Fußballer des gastgebenden FC 09, aktuell Zweiter in der Bezirksliga, treten am zweiten Hauptrunden-Abend am Donnerstag an – und haben eine schwere Auslosung erwischt: Sie treffen auf den Regionalligisten SV Meppen, den Titelverteidiger aus Neuenkirchen (Oberliga Westfalen) sowie die Landesligisten SV Holthausen-Biene und SV Burgsteinfurt sowie einen Qualifikanten. Die vier besten Teams beider Gruppen ziehen in die Finalrunde am Freitag, 13. Januar, ein.

Ehe in der mit einer Rundumbande ausgestatteten Vechtehalle die ersten Hauptrunden-Partien anstehen, ermitteln am kommenden Montag in der Qualifikation zehn weitere Mannschaften aus der Grafschaft sowie die Emsland-Klubs Alemannia Salzbergen und FC Leschede die noch zwei fehlenden Teams für das Hauptfeld. Die Kreisligisten Sparta Nordhorn, SpVgg. Brandlecht-Hestrup und FC Schüttorf 09 II, der SV Suddendorf-Samern (1. Kreisklasse) und Salzbergen bilden die Stadtwerke-Schüttorf/Bentheim-Gruppe; in der Autohaus-Menzel-Gruppe treten die Bezirksligisten TuS Gildehaus und SV Eintracht TV gegen den SV Bad Bentheim II, die A-Jugend der JSG Obergrafschaft und Leschede an. Gespielt wird an allen vier Turniertagen ab 18 Uhr; der FC 09 bietet eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen an.