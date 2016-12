3200 Euro Strafe für geklauten Bauchspeck

Ein vorbestrafter Mann stand in Nordhorn vor Gericht, da er einen dreisten Diebstahl begangen hatte. Der Richter tadelte ihm am Ende auch aus einem anderen Grund.

gh Nordhorn. Wegen Ladendiebstahls von zehn Packungen Bauchspeck im Gesamtwert von 40 Euro ist vor dem Amtsgericht Nordhorn ein einschlägig vorbestrafter Nordhorner Hilfsarbeiter russischer Abstammung zu einer Geldstrafe von 3200 Euro verurteilt worden.

Der Angeklagte hatte sich zuerst aufs Leugnen verlegt und behauptet, er habe die Kasse im Supermarkt noch nicht passiert und habe vorgehabt, die Ware zu bezahlen. Laut Zeugenaussagen war es aber so, dass er nur eine Tüte Rotwein auf das Rollband gelegt, die Bauchspeck-Packungen aber in den Jackentaschen und im Hosenbund versteckt hatte, um ohne zu bezahlen durch die Kasse zu kommen. Als er bereits außerhalb des Kassenbereiches angekommen sei, habe das Personal des Supermarkts ihn gestellt und die Herausgabe der „fetten Beute“ von ihm verlangt.

Alkohol als Ausrede

Aufgrund der im Zuge der Beweisaufnahme erbrachten erdrückenden Beweise räumte der Angeklagte nach einer Sitzungsunterbrechung ein, in der seine Verteidigerin, Rechtsanwältin Olga Schöler-Stambulova, ihn beriet, dass es wohl doch so gewesen sein könnte, wie in der Anklageschrift dargestellt. Er sei „besoffen“ gewesen, so lautete nun die Erklärung.

So kam er – trotz dreier einschlägiger Vorstrafen – noch mit einer Geldstrafe davon: 80 Tagessätze zu je 40 Euro. Der Vorsitzende, Richter Henning Ratering, machte ihm klar, dass seine Alkoholsucht sich strafmindernd ausgewirkt und ihm eine Freiheitsstrafe erspart habe. „Aber jetzt muss Schluss sein“, so der Richter. In seiner Urteilsbegründung ging er auch auf den auffälligen Umstand ein, dass der Angeklagte, obwohl seit 2010 in Deutschland, immer noch kein Wort Deutsch spreche und auch jetzt vor Gericht auf die Hilfe einer Dolmetscherin angewiesen sei.

Vorhaltungen verstand Verurteilter nicht

So könne er kaum am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und auch seine Rechte vor Gericht und im demokratischen Gemeinwesen nur eingeschränkt wahrnehmen. Während zurzeit die Flüchtlinge aus den arabischsprachigen Ländern durch intensive Deutschkurse aktiv zu ihrer Integration beitrügen, sei – auch vor Gericht – bei vielen Migranten aus Osteuropa zu beobachten, dass sie keinerlei Anstalten zum Deutschlernen und überhaupt zur Integration machten und deshalb in Parallelgesellschaften abtauchten – mit oftmals unguten Folgen für ein straffreies Leben.

Der Angeklagte sah sich außerstande, auf diese Vorhaltungen zu antworten – er spricht kein Wort Deutsch. Das Urteil ist rechtskräftig.