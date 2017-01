Unbekannte haben am späten Montagabend einen Mann im Nordhorner Stadtteil Blanke überfallen. Sie verletzten den Mann so stark, dass er ins Krankenhaus musste.

35-Jähriger in Nordhorn zusammengeschlagen

gn Nordhorn. Der Überfall ereignete sich laut Polizei gegen 22.20 Uhr am Gildehauser Weg in Höhe der Daimlerstraße in Nordhorn. Ein lettischer Staatsbürger wurde eigenen Angaben zufolge nach grundlos von drei Männern angegriffen und geschlagen. „Dabei zog sich der 35-Jährige Gesichtsverletzungen zu und ein Zahn brach ab“, sagte ein Polizeisprecher. Weiterhin wurde das Hörgerät des Mannes beschädigt, sodass zunächst keine Verständigung mit ihm möglich war.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in das Nordhorner Klinikum gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Eine Beschreibung der drei Täter liegt derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.