Rekord bei der Musiknacht in Uelsen: 350 Musiker werden am Freitag, 20. Januar, an 22 Standorten auftreten – mehr als je zuvor bei diesem Wanderkonzert, das der Rotary Club Uelsen-Coevorden zum neunten Mal organisiert.

350 Musiker an 22 Standorten in Uelsen

gn Uelsen. Wie in all den Jahren zuvor verzichten die Künstler auf ihre Gage. So kann der Reinerlös in vollem Umfang sozialen Projekten zugutekommen. Kurzfristig ist es dem Rotary Club gelungen, eine Liveübertragung des Eröffnungskonzerts der Musiknacht am Freitag zu organisieren. So können auch die Gäste, die keinen Platz mehr in der reformierten Kirche erhalten, den offiziellen Start der Musiknacht auf dem Vorplatz der Kirche miterleben.

> Hier die einzelnen Termine

Das Programm an diesem Abend verspricht viel Abwechslung und Unterhaltung. Geboten wird ein breites Musikspektrum von der Klassik über Chormusik, Gospel, Jazz, Volksmusik bis hin zur Popmusik und Folklore. Unter den teilnehmenden Musikern sind viele alte Bekannte wie „Porterhouse“ oder „Sommerhaus“, die in diesem Jahr mit dem irakischen Rapper Saad auftreten. Neu ist die Teilnahme der Nordhorner „Berrytones“ mit ihrem Dirigenten aus Manchester. Erstmals in Uelsen auftreten wird ebenfalls das „Palma Jazz Quartett“, das dank der Unterstützung der Rotary Clubs aus Mallorca zur Musiknacht anreisen wird.

Eröffnet wird der Abend traditionell um 19.30 Uhr vom Musikverein Uelsen in der reformierten Kirche. Auftreten werden dabei auch der Blockflötenkreis „Flautissimo“ der Musikschule Niedergrafschaft sowie die renommierte Jazzsängerin Chananja Schulz. Wer in der Kirche keinen Platz mehr findet und auch nicht der Live-Übertragung auf dem Vorplatz lauschen möchte, wird ab 19.30 Uhr vor der Volksbank und dann ab 19.45 Uhr an verschiedenen anderen Standorten mit Musik empfangen. In den Straßen von Uelsen unterwegs sein werden zudem die „Nord Hörner“ und die „Cheerleading Vikings“ aus Nordhorn. Der Abend klingt aus im Schulkomplex mit den Bands „Sixty Nine“ (Aula) sowie den „Berrytones“ und Sängerin Chananja Schulz (Forum).

Der Reinerlös der Musiknacht 2017 ist unter anderem gedacht zur Unterstützung der Stiftung für niederländische Sprache und Kultur in der Niedergrafschaft sowie in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Nordhorn für ein Projekt zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen in Sfantu Gheorghe in Rumänien. Es werden außerdem kleinere soziale und kulturelle Projekte diesseits und jenseits der deutsch-niederländischen Grenze gefördert, darunter auch Projekte der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe und die Gründung eines grenzüberschreitenden Kinder- und Jugendchores.

Eintrittskarte gilt als Busticket

Im Vorverkauf können Karten für 10 Euro erworben werden bei: Buchhandlung Mine und Markt-Apotheke in Uelsen, Hannes Laden in Emlichheim sowie in Nordhorn beim VVV, Tierpark und im Café Samocca. An der Abendkasse kosten die Karten 12 Euro. Die Eintrittskarte gilt für alle Konzertauftritte.

Mit dem Bus anreisende Besucher, die auf der Linie 100 zur Musiknacht nach Uelsen fahren, ist die Anfahrt kostenlos. Die Eintrittskarte zur Musiknacht gilt als Freifahrtberechtigung in den VGB-Bussen.