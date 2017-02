36-Jährige in Lohne schwer verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine Frau am Dienstag in Lohne mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Die 36-Jährige verletzte sich dabei schwer.

gn Lohne. Bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Bergstraße in Lohne ist eine 36-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war die Frau gegen 6.35 Uhr mit einem Skoda Fabia auf der Bergstraße in Richtung Nordlohne unterwegs. „Aus noch nicht geklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve ins Schleudern. Der Wagen kam nach links von der Straße ab und auf einem Acker zum Stillstand“, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Autofahrerin verletzte sich schwer, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden.