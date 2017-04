380 000 Sicherheitskräfte für Referendum in Türkei im Einsatz

dpa Istanbul. Das Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei wird nach Angaben des Innenministers unter hohen Sicherheitsvorkehrungen abgehalten. Am kommenden Wochenende seien dafür rund 380 000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Das Referendum wird im Ausnahmezustand abgehalten, der nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 ausgerufen wurde und mehrmals verlängert wurde. In der Türkei sind am Sonntag rund 55,3 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe für oder gegen das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem aufgerufen.