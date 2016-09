484 Sportler unterstützen brustkrebskranke Frauen

103 Radfahrer, 167 Walker und 214 Läufer sind bei dem 13. Brustkrebslauf am Kloster Frenswegen an den Start gegangen. Bestzeiten waren Nebensache, der gute Zweck stand im Vordergrund.

Bildergalerie 13. Nordhorner Brustkrebslauf Am 13. Nordhorner Brustkrebslauf sind wieder viele Läufer für den guten Zweck unterwegs gewesen.

Nordhorn. Die Tagestour nach Rothenfelde für die Frauenselbsthilfe nach Krebs kann nun gebucht werden. „Weil so viele Leute beim Brustkrebslauf mitgelaufen sind, können wir diesen Ausflug in Angriff nehmen“, freut sich Sonja Altendeitering, Mitorganisatorin der Benefizveranstaltung.

584 Teilnehmer sind am Sonntag ab dem Kloster Frenswegen an den Start gegangen. Bereits um 10 Uhr traten die die Radfahrer für ihre 30 Kilometer lange Tour in die Pedale, um 11.30 folgten 167 Walker, die fünf beziehungsweise acht Kilometer absolvierten. Die größte Gruppe, die Läufer, ist um 12 Uhr gestartet. Meistens in Gruppen liefen sie fünf oder zehn Kilometer durch die Kreisstadt.

