500 Schafe ziehen in Bardeler Wacholderhain

Bardel. Neugierig waren sie ja, die wolligen Vierbeiner. Zur Scheckübergabe am Dienstag hatte Tierparkschäfer Ralf Nolten mit Hütehund Freckels eine kleine, zehnköpfige Herde zur Wiese am alten Schweinestall am Kloster Bardel getrieben. Mit Futterpellets lockte Schulmitarbeiter Markus Heine-Hüntemann die Schafe in die passende Position fürs Fotoshooting. Dabei begrüßten einige Tiere die Fotografen gleich mit freundlichen Nasenstübern.

Schafe in ihrer ursprünglichen Funktion

„Ohne Schafe kein Wacholderhain, aber ohne den auch keine Schafe“, erklärte Tierparkleiter Dr. Nils Kramer, der es begrüßte, dass die Bentheimer Landschafe im Wacholderhain wieder in ihrer ursprünglichen Funktion als Nutztiere eingesetzt würden. „Das Projekt sichert den Erhalt der Rasse“, sagte er und, dass das nachhaltiger sei als einzelne Schaumaßnahmen, bei denen Büsche herausgerissen würden. Der Wacholderhain sei ein ausgezeichnetes Projekt, bei dem sich Unternehmen, Landkreis, Naturschutzstiftung, Schule und Tierpark in einmaliger Zusammenarbeit zusammengefunden hätten, betonte Kramer.

Ab Februar zieht die Herde ein

In Zukunft will der Tierpark am Missionsgymnasium eine größere Herde von 500 Tieren aufbauen. Ab Februar, wenn das Ablammen beginnt, sollen die ersten Schafe in den dann fertigen Stall einziehen und als „Landschaftspfleger“ im Wacholderhain die unerwünschten Traubenkirschen wegfressen (die GN berichteten mehrfach). Diese Aufgabe erfüllen die Vierbeiner besser als erwartet. Die Stalllösung in Bardel spart außerdem aufwendige Logistik, denn so bleiben die Tiere am Ort und müssen im Winter nicht zurück zum Tierpark transportiert werden.

Spende der Firma Sasse unterstützt den Umbau

Laut Paul Uphof von der Naturschutzstiftung betragen die gesamten Kosten für den Stallumbau 30.000 Euro. Die Firma Sasse steuert 10.000 Euro bei. Das Geld stammt aus dem Verkaufserlös des Grafschafter Kräuterwacholders. Auch im Bardeler Wacholderhain sollen Beeren für die Feinbrennerei geerntet werden. Aufgabe der Naturschutzstiftung sei die Bündelung von Ausgleichsmaßnahmen im Naturschutz, erklärt der Grafschafter Kreisrat Dr. Michael Kiel schließlich und hob hervor: „Die Königsdisziplin ist, wenn wir helfen Umweltprojekte zu entwickeln, am besten mit Bildungsansatz.“