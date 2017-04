Eine Frau ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Dörpen tödlich verletzt worden. Ein Auto erfasste die 54-Jährige.

54-Jährige stirbt bei Kollision in Dörpen

Dörpen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 70 bei Dörpen ist am frühen Donnerstagmorgen eine 54-jährige Frau aus Dörpen ums Leben bekommen. Sie wurde von einem Auto erfasst und starb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei weiter mitteilte, war eine 59-Jährige gegen kurz vor 6 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Meppen unterwegs. Unmittelbar hinter der Ampelkreuzung zur Hauptstraße überquerte die 54-jährige Fußgängerin, die von rechts kam, die Straße. Die Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen, und es kam zum tödlichen Zusammenstoß.

Polizei sucht BMW-Fahrer

Im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall sucht die Polizei nach dem Fahrer eines weißen BMW X3 oder X5. Er soll zwischen 35 und 45 Jahre alt gewesen sein. Der weiße BMW neueren Baujahres stand nach Angaben eines Zeugen zur Unfallzeit in Sichtweite des Unglückes. Der Fahrer kann möglicherweise wertvolle Hinweise zum Unfallhergang geben. Er wird dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.