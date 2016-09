Der lutherische Kirchenkreis Emsland-Bentheim hat am Wochenende in Lohne bei strahlendem Wetter unter dem Motto „Bundt unterm Regenborgen“ einen fröhlichen Kinderkirchentag gefeiert.

560 Kinder beim Kirchentag in Lohne

gn Lohne. Mehr als 560 Kinder aus 18 Gemeinden erlebten im Startgottesdienst, der in ökumenischer Verbundenheit in der katholischen Kirche gefeiert wurde, wie Gott mit Noah einen Bund schloss. Eingeübt hatten das Schüler der Grundschule Lohne, die mit bunten Kostümen allerlei Archetiere darstellten.

„Der Regenbogen erinnert uns daran, dass das Leben weitergeht und unter dem Schutz Gottes steht“, meinte der Pastor für Kindergottesdienstarbeit Uwe Hill. Nachdem Superintendent Bernd Brauer die Kinder gesegnet hatte, sorgten mehr als 100 Jugendteamer für den reibungslosen Ablauf auf dem „Markt der Möglichkeiten“.

Unterstützt wurden sie von einigen Frauen und Männern aus dem Distrikt Kondoa in Tansania. Sie besuchen gerade den Kirchenkreis und sind in vielen Partnergemeinden zu Gast. Sie tanzten im Gottesdienst und boten mit ihrer Haarflechtkunst eine gut gelaunte Bereicherung des Workshopangebots. „Die bunte Vielfalt der Menschen und die Fertigkeiten, die wir füreinander einsetzen können, wurden hier mit Händen erfahrbar und mit Sinnen spürbar“, meinte der Mitarbeiter für die Kinder- und Jugendarbeit, Philip Krieger. Auf die Frage, was er als den größten Eindruck des Tages mitnähme, erklärte er: „Hier sind fast 700 Menschen zusammen auf dem Gelände und es gibt keinen Streit!“

So zeigte sich das Leitungsteam um Uwe Hill auch zufrieden mit dem Tag, der mit einer Abschlussandacht am späten Nachmittag endete und glückliche und erschöpfte Kinder mit zahlreichen Bussen, die Heimreise in ihre Gemeinden antraten.