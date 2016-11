58 neue Bäume im Nordhorner Hochzeitswald

58 neue Bäume sind am Sonnabend bei der 38. Pflanzaktion im 5. Nordhorner Hochzeits- und Familienwald an der Petkuser Straße im Ortsteil Klausheide gesetzt worden. Eichen waren bei der Aktion des VVV besonders gefragt.

tk Nordhorn. 58 neue Bäume sind am Sonnabend im Rahmen der 38. Pflanzaktion im 5. Nordhorner Hochzeits- und Familienwald an der Petkuser Straße im Ortsteil Klausheide gesetzt worden. Die Braut- und Jubelpaare, Tauf- und Geburtstagskinder kamen aus Köln, Essen, Wietmarschen, Ahaus, Bad Bentheim, Neuenhaus, Geeste, St. Sebastian, Erkelenf und Wilsum sowie zum größten Teil aus Nordhorn, um einen Baum als Symbol für Zukunft, Beständigkeit und Wachstum oder einfach nur als lebendes Denkmal und Erinnerung an ein bedeutendes Ereignis oder Jubiläum zu setzen.

Bildergalerie Hochzeitswald Nordhorn-Klausheide Bild / Bild kaufen Pflanzaktion Hochzeitswald Klausheide Herbst 2016 des VVV Nordhorn und des Fachbereichs 06 Grünflächenamtes der Stadt Nordhorn Foto: Jürgen Lüken

Die „Renner“ unter den Setzlingen waren in diesem Jahr Eiche, Ahorn, Apfelbaum und Linde. Gepflanzt wurden 17 Eichen, 13 Ahornbäume, zwölf Apfelbäume, elf Linden, vier Birnenbäume und eine Kiefer. Die Anlässe reichten wieder von Hochzeitstagen über Geburten und Geburtstagen bis hin zur Konfirmation und zur Taufe. Auch ein Freundschafts- und ein Familienbaum wurden gepflanzt. „Spitzenreiter“ unter den vielen Hochzeitsjubiläen war eine Eiserne Hochzeit (65 Jahre), gefolgt von zwei Diamantenen Hochzeiten (60 Jahre) und vier Goldenen Hochzeiten (50 Jahre).

Vollauf zufrieden mit der großen Resonanz war Nordhorns VVV-Stadt- und Citymarketing, Initiator und seit 1981 Veranstalter der alljährlichen Pflanzaktion. Auch das Wetter spielte am Sonnabendnachmittag halbwegs mit. Erst nach der Pflanzaktion, bei der abschließenden Urkundenüberreichung in der „Denkfabrik“, begann es zu regnen. Begrüßt wurden die Teilnehmer im Hochzeitswald von Nordhorns stellvertretender Bürgermeisterin Ingrid Thole. Die Fachleute des städtischen Amtes für Öffentliche Flächen hatten die Pflanzungen vorbereitet.

Zur ersten Pflanzaktion hatte der VVV Nordhorn am 14. November 1981 eingeladen. Von 1981 bis 2015 wurden insgesamt 1683 Bäume gepflanzt. Gestartet wurde mit Hochzeitswäldern auf den bereit gestellten Flächen im Nordhorner Gewerbe- und Industriepark (GIP). Seit 2009 wird der nun schon 5. Nordhorner Hochzeits- und Familienwald an der Petkuser Straße in Klausheide bepflanzt.