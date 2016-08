60 Flüchtlinge sicher auf der Fietse unterwegs

gn Bad Bentheim. Um die 60 Flüchtlinge haben jüngst an einem Fahrradkurs auf dem Gelände der ehemaligen Firma Bunte in Bad Bentheim teilgenommen. „Drei Stunden übten Männer, Frauen und Kinder in entspannter Atmosphäre das verkehrsgerechte Verhalten“, schreibt der Arbeitskreis Zuwanderung Bad Bentheim, der den Kursus initiiert hatte. Die Paten der einzelnen Familien vermittelten den Flüchtlingen Termin und Ort und begleiteten sie zum Kurs.

An vier Stationen lernten die Flüchtlinge, die meist aus Syrien und Afghanistan stammen, das richtige Verhalten der Radfahrer im Straßenverkehr. An der ersten Station vermittelte die Polizei die wichtigsten Verkehrsregeln und Verkehrszeichen. An der zweiten Station führte der Arbeitskreis einen Check an allen Fahrrädern durch. An Station drei mussten die Teilnehmer einen von der Verkehrswacht gestellten Parcours bewältigen. „Und an Station vier fuhren sie in Begleitung in kleineren Gruppen durch einen ausgearbeiteten Rundkurs durch den Süden Bad Bentheims mit markanten Punkten“, teilt der Arbeitskreis Zuwanderung mit. „Wir haben den Fahrradkurs initiiert, weil uns immer wieder Beschwerden über das Verhalten von Flüchtlingen im Straßenverkehr erreichen. Der Kurs hat sich gelohnt, wir haben den Eindruck, dass die Teilnehmer wirklich viel gelernt haben“, sagte Hanna Vos, Vorsitzende des Arbeitskreises Zuwanderung, die den Kurs gemeinsam mit Ernst Woltermann, Bernhard Hofste, Johann Somberg und Berthold Leusmann organisiert hat.

Bei allen Stationen standen Dolmetscher den ganzen Tag in den verschiedenen Sprachen zur Verfügung, um für die Flüchtlinge die Regeln zu übersetzen. Zum Abschluss bekam jeder Teilnehmer eine Urkunde und ein kleines Geschenk überreicht. Unterstützt wurde die Fahrradaktion von Mitarbeitern der Firma Urenco, die die Stunden dieses Arbeitstages vorgearbeitet hatten.